Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?

В первую очередь выбор между виллой и апартаментами в Дубае будет зависеть от предпочтений, потребностей и бюджета клиента. Однако ваша задача как брокера: подсветить плюсы и минусы двух вариантов и помочь определиться с решением.





Вопросы, которые необходимо задать клиенту

Планируете проживать самостоятельно или покупаете недвижимость с целью инвестиций?

Если будете жить сами, то какие факторы для вас наиболее важны: близость к работе, парки в окружении жилого комплекса, школы рядом и т. д.

Сколько человек в вашей семье? Есть ли дети?

Хотите жить в центре или в уединении?

Если планируете приобрести недвижимость с целью инвестиций, то какую стратегию хотите выбрать: долгосрочную или краткосрочную аренду или перепродажу?

Какой бюджет планируете потратить?





Исходя из ответов клиента, вы сможете понять, какой тип недвижимости подойдет ему больше.





Когда нужно выбрать апартаменты

Ситуация 1. Инвестор хочет переехать в Дубай один или с парой

Чем меньше людей в семье, тем меньше площадь необходима для жизни. Отталкиваться нужно также и от работы. Если клиент трудится удаленно, то лучше искать жилой комплекс с коворкингом и специальными рабочими зонами или кафе поблизости. Если же человеку каждый день нужно ездить в офис, то лучше приобрести недвижимость с хорошей транспортной доступностью до нужного места.





Ситуация 2. Клиент хочет инвестировать в недвижимость, а не жить в ней

В таком случае ему выгодно вложиться именно в апартаменты. Спрос на аренду и покупку вилл значительно ниже, чем на недвижимость с 1−2 спальнями.





Ситуация 3. Бюджет клиента ограничен

Если бюджет клиента минимален, то лучше остановиться на апартаментах. Виллы, как правило, стоят дороже любой другой недвижимости.





ТОП-3 апартаментов для жизни и инвестирования





Ocean Cove by Emaar 一 идеальная резиденция для тех кто ценит красоту и удобство. Жилой комплекс располагается в историческом районе Rashid Yachts & Marina. В пределах 10 минут находятся школы, медицинские клиники и другая инфраструктура, необходимая для комфорта. Жители и гости резиденции могут воспользоваться бассейном, фитнес-залом, прогулочными зонами, не выходя из комплекса.

Срок сдачи: 3 квартал 2028 года

Стоимость: от 1 760 000 AED





Savannah by Nshama 一 престижный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Town Square (Dubailand). Внутренняя территория придется по вкусу даже самым притязательным клиентам: бассейн, детская и спортивная площадки, зона для барбекю, тренажерный зал и др. Дорога до Dubai Mall займет около 30 минут.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 809 000 AED





Palace Residences by Emaar 一 проект на морском берегу в известном районе Dubai Creek Harbour, созданный специально для тех, кто ценит роскошь и активность городской жизни. До школ и медицинских центров можно добраться за 10 минут на автомобиле. А путь до самых популярных достопримечательностей Дубая (Burj Khalifa, Dubai Mall) составит примерно 20 минут. Внутри жилого комплекса находится все, что нужно для комфортной жизни: бассейны, фитнес-зал, зона барбекю, пространства для занятий йогой и медитацией и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2029 года

Стоимость: от 1 960 000 AED





Когда нужно выбрать виллу

Ситуация 1. У клиента высокий бюджет

Да, цены на виллы «кусаются», однако за эту стоимость можно получить не только жилое пространство, но и частную озелененную зону, личный бассейн и другие привилегии. Тем более, в 2024 году начался тренд на приобретение вилл. Все больше людей отказываются жить в тесных пространствах и выбирают более просторные жилые помещения.





Ситуация 2. У клиента несколько детей

Если у инвестора большая семья с несколькими детьми, то лучше остановить свой выбор именно на вилле. Однако нужно подбирать недвижимость в том районе, где не придется проводить часы в пути до школы.





Можно предложить клиенту приобрести виллу для дальнейшей ее перепродажи (разумеется, в расчете на платежеспособную семейную аудиторию). Тем более цены на такой тип недвижимости растут достаточно хорошо. Например, за первый квартал 2024 года аренда на Palm Jumeirah выросла примерно на 63%.





ТОП-3 виллы для жизни и инвестирования





Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas 一 роскошный жилой комплекс с виллами и таунхаусами. На территории комьюнити находятся все нужные объекты: супермаркеты, больницы и др. Ближайшая школа располагается в 6 минутах на автомобиле. Внутренняя инфраструктура позволит комфортно проводить время на вилле: собственная голубая лагуна, беговые дорожки, парки, зоны для йоги и др.

Срок сдачи: 3 квартал 2027 года

Стоимость: от 18 483 000 AED





Mira Villas by Bentley 一 престижный жилой комплекс в центре динамичного района Meydan City со стильными резиденциями. Рядом находятся образовательные учреждения, торговые центры, поля для гольфа и др. Каждая вилла уже обставлена мебелью и премиальной бытовой техникой. Жители смогут наслаждаться частным бассейном и джакузи, кинотеатром и тренажерным залом на территории.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 20 700 000 AED





The Acres by Meraas 一 эксклюзивные виллы, сочетающие в себе близость к природе и активность городской жизни. В отделке всех резиденций использованы экологически чистые материалы, а сами виллы наполнены естественным светом и воздухом. Жилой комплекс расположится в престижном районе Dubailand. В доступе у резидентов будут искусственная лагуна с красивой набережной, фермерский рынок на территории, зоны для прогулок и др. Для детей планируется создание игровых площадок и домиков на деревьях.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 8 243 000 AED