Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
В первую очередь выбор между виллой и апартаментами в Дубае будет зависеть от предпочтений, потребностей и бюджета клиента. Однако ваша задача как брокера: подсветить плюсы и минусы двух вариантов и помочь определиться с решением.
Вопросы, которые необходимо задать клиенту
- Планируете проживать самостоятельно или покупаете недвижимость с целью инвестиций?
- Если будете жить сами, то какие факторы для вас наиболее важны: близость к работе, парки в окружении жилого комплекса, школы рядом и т. д.
- Сколько человек в вашей семье? Есть ли дети?
- Хотите жить в центре или в уединении?
- Если планируете приобрести недвижимость с целью инвестиций, то какую стратегию хотите выбрать: долгосрочную или краткосрочную аренду или перепродажу?
- Какой бюджет планируете потратить?
Исходя из ответов клиента, вы сможете понять, какой тип недвижимости подойдет ему больше.
Когда нужно выбрать апартаменты
Ситуация 1. Инвестор хочет переехать в Дубай один или с парой
Чем меньше людей в семье, тем меньше площадь необходима для жизни. Отталкиваться нужно также и от работы. Если клиент трудится удаленно, то лучше искать жилой комплекс с коворкингом и специальными рабочими зонами или кафе поблизости. Если же человеку каждый день нужно ездить в офис, то лучше приобрести недвижимость с хорошей транспортной доступностью до нужного места.
Ситуация 2. Клиент хочет инвестировать в недвижимость, а не жить в ней
В таком случае ему выгодно вложиться именно в апартаменты. Спрос на аренду и покупку вилл значительно ниже, чем на недвижимость с 1−2 спальнями.
Ситуация 3. Бюджет клиента ограничен
Если бюджет клиента минимален, то лучше остановиться на апартаментах. Виллы, как правило, стоят дороже любой другой недвижимости.
ТОП-3 апартаментов для жизни и инвестирования
Ocean Cove by Emaar 一 идеальная резиденция для тех кто ценит красоту и удобство. Жилой комплекс располагается в историческом районе Rashid Yachts & Marina. В пределах 10 минут находятся школы, медицинские клиники и другая инфраструктура, необходимая для комфорта. Жители и гости резиденции могут воспользоваться бассейном, фитнес-залом, прогулочными зонами, не выходя из комплекса.
Срок сдачи: 3 квартал 2028 года
Стоимость: от 1 760 000 AED
Savannah by Nshama 一 престижный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Town Square (Dubailand). Внутренняя территория придется по вкусу даже самым притязательным клиентам: бассейн, детская и спортивная площадки, зона для барбекю, тренажерный зал и др. Дорога до Dubai Mall займет около 30 минут.
Срок сдачи: 2 квартал 2027 года
Стоимость: от 809 000 AED
Palace Residences by Emaar 一 проект на морском берегу в известном районе Dubai Creek Harbour, созданный специально для тех, кто ценит роскошь и активность городской жизни. До школ и медицинских центров можно добраться за 10 минут на автомобиле. А путь до самых популярных достопримечательностей Дубая (Burj Khalifa, Dubai Mall) составит примерно 20 минут. Внутри жилого комплекса находится все, что нужно для комфортной жизни: бассейны, фитнес-зал, зона барбекю, пространства для занятий йогой и медитацией и др.
Срок сдачи: 1 квартал 2029 года
Стоимость: от 1 960 000 AED
Когда нужно выбрать виллу
Ситуация 1. У клиента высокий бюджет
Да, цены на виллы «кусаются», однако за эту стоимость можно получить не только жилое пространство, но и частную озелененную зону, личный бассейн и другие привилегии. Тем более, в 2024 году начался тренд на приобретение вилл. Все больше людей отказываются жить в тесных пространствах и выбирают более просторные жилые помещения.
Ситуация 2. У клиента несколько детей
Если у инвестора большая семья с несколькими детьми, то лучше остановить свой выбор именно на вилле. Однако нужно подбирать недвижимость в том районе, где не придется проводить часы в пути до школы.
Можно предложить клиенту приобрести виллу для дальнейшей ее перепродажи (разумеется, в расчете на платежеспособную семейную аудиторию). Тем более цены на такой тип недвижимости растут достаточно хорошо. Например, за первый квартал 2024 года аренда на Palm Jumeirah выросла примерно на 63%.
ТОП-3 виллы для жизни и инвестирования
Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas 一 роскошный жилой комплекс с виллами и таунхаусами. На территории комьюнити находятся все нужные объекты: супермаркеты, больницы и др. Ближайшая школа располагается в 6 минутах на автомобиле. Внутренняя инфраструктура позволит комфортно проводить время на вилле: собственная голубая лагуна, беговые дорожки, парки, зоны для йоги и др.
Срок сдачи: 3 квартал 2027 года
Стоимость: от 18 483 000 AED
Mira Villas by Bentley 一 престижный жилой комплекс в центре динамичного района Meydan City со стильными резиденциями. Рядом находятся образовательные учреждения, торговые центры, поля для гольфа и др. Каждая вилла уже обставлена мебелью и премиальной бытовой техникой. Жители смогут наслаждаться частным бассейном и джакузи, кинотеатром и тренажерным залом на территории.
Срок сдачи: 1 квартал 2026 года
Стоимость: от 20 700 000 AED
The Acres by Meraas 一 эксклюзивные виллы, сочетающие в себе близость к природе и активность городской жизни. В отделке всех резиденций использованы экологически чистые материалы, а сами виллы наполнены естественным светом и воздухом. Жилой комплекс расположится в престижном районе Dubailand. В доступе у резидентов будут искусственная лагуна с красивой набережной, фермерский рынок на территории, зоны для прогулок и др. Для детей планируется создание игровых площадок и домиков на деревьях.
Срок сдачи: 4 квартал 2027 года
Стоимость: от 8 243 000 AED
Emaar Properties
Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.