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Главная - Жилые комплексы - Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas

Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas

T260, Meydan Grand Views, Nadd Al Shiba 1, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Meraas Development LLC
Площадь
от 258 м² до 800 м²
Количество спален
от 3 до 7
Стартовая цена
от 4 180 000 AEDот 16 180 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%836 000 AED
При оформлении договора
4%167 200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%2 508 000 AED
При передаче
20%836 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
258
4 180 000
16 180

Описание

Роскошный жилой комплекс с живописными аллеями, современной архитектурой, ухоженными газонами и бассейнами с чистейшей водой. Виллы и таунхаусы впечатляют своим уникальным архитектурным стилем и удивительными видами на окружающие зеленые сады. Тщательно продуманный ландшафтный дизайн дарит ощущение уединенности и комфорта. Ключевые особенности – Предлагаются просторные таунхаусы с 3 спальнями, а также трехэтажные виллы с 4-7 спальнями. – Экстерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Изысканные интерьеры дополняются панорамными окнами. – Разнообразие удобств и развлечений: зоны для йоги, парки, беговые дорожки, спортивные и детские игровые площадки, лужайка и амфитеатр, а также собственная голубая лагуна. Инфраструктура района Nad Al Sheba – уютный оазис в черте огромного мегаполиса. На территории комьюнити располагаются необходимые для комфортной жизни объекты, например: супермаркет Spinneys, больница Fakeeh University Hospital. Школа Ecole Bilingue Française Internationale в 6 минутах, Nad Al Sheba и Repton – в 14 минутах на автомобиле. В распоряжении жителей поле для гольфа Meydan Academy and Driving Range, клуб дайвинга Deep Dive Dubai. Преимущества расположения Район находится вблизи дороги 34th St, что обеспечивает удобную транспортную доступность. Путь до центра города займет около 10 минут. Университет Rochester Institute of Technology расположен в 13 минутах. До известной башни Burj Khalifa -– 18 минут, Jumeirah Beach -– 16 минут. Доехать до Dubai International Airport можно за 20 минут.

Инфраструктура

На карте
T260, Meydan Grand Views, Nadd Al Shiba 1, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа8 км
Магазин3 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона