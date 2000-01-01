Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas

Описание

Роскошный жилой комплекс с живописными аллеями, современной архитектурой, ухоженными газонами и бассейнами с чистейшей водой. Виллы и таунхаусы впечатляют своим уникальным архитектурным стилем и удивительными видами на окружающие зеленые сады. Тщательно продуманный ландшафтный дизайн дарит ощущение уединенности и комфорта. Ключевые особенности – Предлагаются просторные таунхаусы с 3 спальнями, а также трехэтажные виллы с 4-7 спальнями. – Экстерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Изысканные интерьеры дополняются панорамными окнами. – Разнообразие удобств и развлечений: зоны для йоги, парки, беговые дорожки, спортивные и детские игровые площадки, лужайка и амфитеатр, а также собственная голубая лагуна. Инфраструктура района Nad Al Sheba – уютный оазис в черте огромного мегаполиса. На территории комьюнити располагаются необходимые для комфортной жизни объекты, например: супермаркет Spinneys, больница Fakeeh University Hospital. Школа Ecole Bilingue Française Internationale в 6 минутах, Nad Al Sheba и Repton – в 14 минутах на автомобиле. В распоряжении жителей поле для гольфа Meydan Academy and Driving Range, клуб дайвинга Deep Dive Dubai. Преимущества расположения Район находится вблизи дороги 34th St, что обеспечивает удобную транспортную доступность. Путь до центра города займет около 10 минут. Университет Rochester Institute of Technology расположен в 13 минутах. До известной башни Burj Khalifa -– 18 минут, Jumeirah Beach -– 16 минут. Доехать до Dubai International Airport можно за 20 минут.