The Acres by Meraas

Ключевые особенности проекта Резиденции станут воплощением современной роскоши и элегантности. Жилые помещения будут наполнены воздухом и светом. В отделке планируется использовать экологически чистые материалы. Элементы из натурального камня и дерева, открытые планировки, высокие потолки и панорамные окна с видом на обширные парковые зоны создадут уникальную атмосферу безмятежности и единения с природой. Особенности инфраструктуры Жилой комплекс расположится в центре престижного района Dubailand в окружении цветущих садов с фруктовыми деревьями, цветников, парков и огородов с душистыми травами. Здесь будет множество живописных пешеходных дорожек и тенистых аллей для прогулок. В центре сообщества разместится искусственная лагуна с набережной, плавучими палубами, пляжем и причалом для яхт. Для детей предусмотрены игровые площадки и домики на деревьях. На территории сообщества планируется открытие фермерского рынка с экологически чистыми продуктами, детского сада, школы и поликлиники. Вблизи достопримечательностей Рядом с комплексом расположен конный центр Plantation Equestrian and Polo Club и спортивная арена Hamdan Sports Complex. За 10 минут можно добраться до ярмарки Global Village, где проходят театрализованные представления, концерты и модные показы. Транспортная доступность Прямой доступ к шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road позволит быстро передвигаться по городу. Дорога до Международного аэропорта Дубая займет 30 минут.

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