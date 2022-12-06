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The Acres by Meraas

Wadi Al Safa 7, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикMeraas Development LLC
Площадьот 283 м² до 552 м²
Количество спаленот 3 до 5
Стартовая цена5 090 000 AED
от 5 090 000 AED
от 17 864 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%254 500 AED
При оформлении договора
5%254500 AED
+
4%203600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%2 799 500 AED
При передаче
35%1 781 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2027
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 5 090 000 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт11 км
Средняя школа9 км
Магазин12 км
Медицинский центр11 км
Метро20 км
Аэропорт33 км

Описание

Коллекция эксклюзивных вилл с панорамой на пышные сады, искусственные озера и лазурные лагуны идеально сочетает в себе близость к природе и удобство городской жизни. Жилой комплекс The Acres создан для тех, кто ищет спокойное и уютное место для своего дома.

Ключевые особенности проекта Резиденции станут воплощением современной роскоши и элегантности. Жилые помещения будут наполнены воздухом и светом. В отделке планируется использовать экологически чистые материалы. Элементы из натурального камня и дерева, открытые планировки, высокие потолки и панорамные окна с видом на обширные парковые зоны создадут уникальную атмосферу безмятежности и единения с природой. Особенности инфраструктуры Жилой комплекс расположится в центре престижного района Dubailand в окружении цветущих садов с фруктовыми деревьями, цветников, парков и огородов с душистыми травами. Здесь будет множество живописных пешеходных дорожек и тенистых аллей для прогулок. В центре сообщества разместится искусственная лагуна с набережной, плавучими палубами, пляжем и причалом для яхт. Для детей предусмотрены игровые площадки и домики на деревьях. На территории сообщества планируется открытие фермерского рынка с экологически чистыми продуктами, детского сада, школы и поликлиники. Вблизи достопримечательностей Рядом с комплексом расположен конный центр Plantation Equestrian and Polo Club и спортивная арена Hamdan Sports Complex. За 10 минут можно добраться до ярмарки Global Village, где проходят театрализованные представления, концерты и модные показы. Транспортная доступность Прямой доступ к шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road позволит быстро передвигаться по городу. Дорога до Международного аэропорта Дубая займет 30 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
283 - 283
5 090 000 - 5 090 000
17 971 - 17 971
4 спальни
380 - 380
6 790 000 - 6 790 000
17 864 - 17 864
5 спален
552 - 552
10 000 000 - 10 000 000
18 108 - 18 108

Инфраструктура

Wadi Al Safa 7, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

The Acres by Meraas