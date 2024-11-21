О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае

Без брокера в Дубае не обходится практически ни одна сделка с недвижимостью. Специалисту необходимо знать все нюансы предлагаемого жилья, чтобы клиенты остались довольны. Однако застройщики могут умалчивать о некоторых особенностях своих проектов, желая побыстрее продать студии и апартаменты в новом комплексе.





Здесь мы расскажем брокерам, на какие факторы стоит обратить внимание, чтобы безопасно подобрать ликвидную недвижимость клиенту.





Проверяйте информацию

Часто застройщики расхваливают свои проекты, «забывая» рассказать о важных деталях.





«Да, из комплекса в настоящее время может открываться чудесный вид на море. Однако девелопер вряд ли скажет, что через пару лет вместо шикарного пляжа владельцы будут видеть очередную новостройку».









Ищите отзывы реальных людей об уже созданном застройщиком жилье. Именно так можно узнать о неидеальной системе кондиционирования в построенном комплексе или задержке сроков сдачи объекта. Прежде чем предлагать клиенту недвижимость, убедитесь сами в надежности девелопера и его стандартах качества. Со временем вы с первого взгляда сможете определять плюсы и минусы продаваемых проектов. А в начале пути нужно постараться и приспособиться.





Готовьтесь к несовпадениям

Обычно задача демонстрационного варианта квартиры (шоурума) 一 максимально точно показать, как будет выглядеть будущее жилье. Однако не все девелоперы справляются с этой задачей. Поэтому после сдачи квартиры нередко оказывается, что итальянская мраморная плитка «превращается» в обычную керамическую. От таких ситуаций никто не застрахован, но задача брокера 一 минимизировать риски. Предлагайте недвижимость только от проверенных застройщиков.





Следите за сроками

Долгострой в ОАЭ 一 редкое явление. Требования к застройщикам ужесточили в разы, и теперь покупатели защищены со всех сторон. Например, деньги вносятся не напрямую девелоперу, а на эскроу-счет. Там они хранятся до тех пор, пока работа не будет на финишной прямой. Также у любого застройщика должна быть финансовая гарантия, которая будет использована для строительства.









Но говорить о том, что 100% застройщиков идеально придерживаются графика сдачи проектов, пока рано. Некоторые девелоперы позволяют себе вольности и тянут время до последнего. В этом случае инвесторы теряют деньги, которые уже могли бы получать, к примеру, от сдачи квартиры в аренду. Поэтому прежде чем рекомендовать тот или иной жилой комплекс клиенту, убедитесь, что в портфолио у застройщика уже существуют как минимум три готовых качественных проекта.





Учитывайте несостыковки

Таких кейсов мало, но они есть. Иногда площадь жилья может поменяться в процессе строительства. Если это происходит в большую сторону, то инвестору придется доплатить за лишние метры. А если в меньшую 一 клиенту вернут разницу, но, согласитесь, приятного мало. Поэтому сперва ознакомьтесь с правилами обмера застройщика. Одни считают площадь квартиры по внешним стенам, а другие 一 учитывают коэффициент площади стен и высоты потолков. Будьте внимательны и скрупулезны, чтобы вашим клиентам не пришлось столкнуться с обманом в будущем.





Сравнивайте цены

Случается, что в соседней локации у другого застройщика аналогичные квартиры продаются на десятки процентов дешевле. Причем доходность прогнозируется выше. Прежде чем показывать недвижимость инвестору, убедитесь, что ваше предложение 一 самое выгодное на рынке. И тогда клиенты будут не только возвращаться к вам сами, но и приводить своих знакомых. Проверено, что сарафанное радио 一 лучший пиар для начинающего брокера.









ТОП-3 выгодных проекта для ваших клиентов

Мы собрали жилые комплексы от надежных застройщиков, которые точно придутся по душе любому инвестору.





DAMAC Bay 2 by Cavalli 一 современный жилой комплекс от надежного застройщика DAMAC совместно с модным домом Cavalli. Главная фишка комплекса 一 потрясающий вид на море и Dubai Marina. Также у жителей будет доступ к удобствам международного уровня. У каждого лота в наличии балкон или терраса. Развитая внутренняя инфраструктура обеспечит люксовый образ жизни. В комплексе предусмотрены тропические лагуны с бассейнами, частный пляж, сауна, площадка для барбекю и др.

Срок сдачи: 3 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 539 000 AED





The Acres by Meraas 一 эксклюзивные виллы, расположенные в районе Dubailand, идеально подойдут для клиентов, любящих комфорт и уединение. В отделке вилл используются только натуральные материалы. А высокие потолки, окна в пол и открытые планировки позволят ежедневно наслаждаться единением с природой и безмятежностью. Внутренняя инфраструктура придется по вкусу как взрослым, так и детям: искусственная лагуна с набережной, пешеходные дорожки для прогулок, домики на деревьях и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 8 243 000 AED





Orbis by Sobha Realty 一 жилой комплекс со строгим дизайном и премиальной отделкой, расположенный в популярном районе Дубая Motor City. Дорога до известных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Palm Jumeirah составит 15−20 минут на автомобиле. Однако можно легко найти, чем заняться, и в самом комплексе. В доступе у владельцев будут бассейны, тренажерный зал, зона для йоги, места для прогулок и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 982 344 AED