Orbis by Sobha Realty

Роскошный жилой комплекс подарит непревзойденный комфорт и высокий уровень жизни. Orbis by Sobha состоит из нескольких башен, соединенных между собой, и создает эксклюзивное комьюнити, наполненное всеми необходимыми удобствами в современном мегаполисе. Ключевые особенности – Строгий архитектурный дизайн и роскошная отделка интерьеров создают атмосферу роскоши и комфорта. – Для любителей водных развлечений в комплексе оборудованы несколько бассейнов, включая детский бассейн с различными местами для отдыха, зонами для аквааэробики, водного поло, джакузи и пр. – Для активного отдыха и занятий спортом предусмотрены тренажерный зал, спортивные площадки, волейбольный корт, зона для занятий йогой. – На территории комплекса оборудованы места для прогулок, сад, зона для барбекю. Инфраструктура района Motor City — популярный район Дубая с развитой инфраструктурой. Необходимая инфраструктура располагаются в пешей доступности от комплекса. За покупками можно отправиться в Spinneys, а за медицинской помощью обратиться в Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City, Dubai. Для детей доступен детский сад Jebel Ali Village и Raffles Early Childhood Centre Arabian Ranches. Также в районе расположено несколько школ: GEMS Metropole, Nord Anglia International School Dubai. Рядом находится крупнейший автодром всех Эмиратов – Dubai Autodrome. Любителей шоппинга не оставят равнодушными Grandstand Retail Plazа и First Avenue Mall Преимущества расположения Резиденты смогут с легкостью попасть в любой район Дубая, благодаря прямому доступу к Mohammed bin Zayed Road и Al Qudra Road. До таких важных локаций, как Palm Jumeirah, Dubai Mall, Burj Khalifa дорога составит 15-20 минут. До Al Maktoum International Airport 30 минут.