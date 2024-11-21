Каталог
Orbis by Sobha Realty

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 77 м² до 116 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 481 580 $от 6 008 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 86
481 580 – 559 579
6 243 – 6 507
2 спальни
91 – 116
548 931 – 765 054
6 008 – 6 580
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс подарит непревзойденный комфорт и высокий уровень жизни. Orbis by Sobha состоит из нескольких башен, соединенных между собой, и создает эксклюзивное комьюнити, наполненное всеми необходимыми удобствами в современном мегаполисе. Ключевые особенности – Строгий архитектурный дизайн и роскошная отделка интерьеров создают атмосферу роскоши и комфорта. – Для любителей водных развлечений в комплексе оборудованы несколько бассейнов, включая детский бассейн с различными местами для отдыха, зонами для аквааэробики, водного поло, джакузи и пр. – Для активного отдыха и занятий спортом предусмотрены тренажерный зал, спортивные площадки, волейбольный корт, зона для занятий йогой. – На территории комплекса оборудованы места для прогулок, сад, зона для барбекю. Инфраструктура района Motor City — популярный район Дубая с развитой инфраструктурой. Необходимая инфраструктура располагаются в пешей доступности от комплекса. За покупками можно отправиться в Spinneys, а за медицинской помощью обратиться в Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City, Dubai. Для детей доступен детский сад Jebel Ali Village и Raffles Early Childhood Centre Arabian Ranches. Также в районе расположено несколько школ: GEMS Metropole, Nord Anglia International School Dubai. Рядом находится крупнейший автодром всех Эмиратов – Dubai Autodrome. Любителей шоппинга не оставят равнодушными Grandstand Retail Plazа и First Avenue Mall Преимущества расположения Резиденты смогут с легкостью попасть в любой район Дубая, благодаря прямому доступу к Mohammed bin Zayed Road и Al Qudra Road. До таких важных локаций, как Palm Jumeirah, Dubai Mall, Burj Khalifa дорога составит 15-20 минут. До Al Maktoum International Airport 30 минут.

Локация

На карте
6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Видеообзоры

Новости

