Новый уникальный тариф для агентов

Тариф “Оффлайн” включает в себя следующие услуги от Housebook:

— Проведение сделки через брокерскую лицензию "Housebook";

— Выставление инвойса, либо прием чека на свой счет;

— Отслеживание и получение оплаты комиссионной выплаты;

— Перевод комиссионной выплаты в течении 3-х дней с момента получения средств от застройщика.

При затратах времени специалистов Housebook более 2 часов на сделку применяется тариф “Базовый” — 70%.





Акция активна с 08.10.2024 и действует для агентов, которые соответствуют следующим критериям:

— Агент зарегистрирован в системе и создал заявку на платформе;

— Заключен акт подтверждения клиента;

— Клиент выполнил условия застройщика, достаточные для выплаты комиссии;

— Ведение клиента собственными силами Агента;

— Агент обязательно находится на территории ОАЭ.





Условия тарификации:

— 80% от суммы комиссии без НДС. Сделка до 2 млн AED. Общая сумма сделок Агента, проведенных через Housebook, до 2 млн AED.

— 85% от суммы комиссии без НДС. Сделка от 2 до 5 млн AED. Общая сумма сделок Агента, проведенных через Housebook, от 2 до 5 млн AED. Тариф применяется начиная со сделки, которая пробила нижнюю планку тарифа.

— 90% от суммы комиссии без НДС. Сделка на сумму свыше 5 млн AED. Общая сумма сделок Агента, проведенных через Housebook, свыше 5 млн AED. Тариф применяется начиная со сделки, которая пробила нижнюю планку тарифа.

