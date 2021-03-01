Срок сдачи3 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 73 м² до 809 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 73 м²от 3 249 000 AED
2 спальниот 105 м²от 4 368 000 AED
3 спальниот 149 м²от 6 891 000 AED
4 спальниот 355 м²от 19 650 000 AED
Компания, успешно разработавшая и реализовавшая множество объектов недвижимости в топовых локациях Дубая. Девелопер заслужил признание в мире благодаря наградам, среди которых можно отметить «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс». Фирма была учреждена в 2007 году.
За что любят Azizi Developments:
- качество строительства;
- расположение жилых комплексов;
- клиентоориентированность.
Главный ориентир девелопера — жилые комплексы и коммерческие объекты. Основная фишка Azizi Developments — множество разнообразных проектов, находящихся в самых топовых районах Дубая (Palm Jumeirah, Al Furjan и т. д.)