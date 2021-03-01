Компания, успешно разработавшая и реализовавшая множество объектов недвижимости в топовых локациях Дубая. Девелопер заслужил признание в мире благодаря наградам, среди которых можно отметить «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс». Фирма была учреждена в 2007 году.





За что любят Azizi Developments:

- качество строительства;

- расположение жилых комплексов;

- клиентоориентированность.





Главный ориентир девелопера — жилые комплексы и коммерческие объекты. Основная фишка Azizi Developments — множество разнообразных проектов, находящихся в самых топовых районах Дубая (Palm Jumeirah, Al Furjan и т. д.)