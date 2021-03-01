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Azizi Developments

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Компания, успешно разработавшая и реализовавшая множество объектов недвижимости в топовых локациях Дубая. Девелопер заслужил признание в мире благодаря наградам, среди которых можно отметить «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс». Фирма была учреждена в 2007 году.


За что любят Azizi Developments:

- качество строительства;

- расположение жилых комплексов;

- клиентоориентированность.


Главный ориентир девелопера — жилые комплексы и коммерческие объекты. Основная фишка Azizi Developments — множество разнообразных проектов, находящихся в самых топовых районах Дубая (Palm Jumeirah, Al Furjan и т. д.)

12 предложений
Riviera Reve
Riviera Reve
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1
Срок сдачи3 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 73 м² до 809 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 73 м²от 3 249 000 AED
2 спальниот 105 м²от 4 368 000 AED
3 спальниот 149 м²от 6 891 000 AED
4 спальниот 355 м²от 19 650 000 AED
от 3 249 000 AEDот 41 403 AED/м²
Azizi Mina
Azizi Mina
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira
Срок сдачи1 кв. 2021
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 108 м² до 162 м²
Первый взнос
1 спальняот 108 м²от 3 667 000 AED
от 3 667 000 AEDот 28 375 AED/м²
Beach Oasis
Beach Oasis
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101
Срок сдачи2 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 31 м² до 104 м²
Первый взнос10%
Студияот 31 м²от 515 000 AED
1 спальняот 57 м²от 858 000 AED
2 спальниот 91 м²от 1 318 000 AED
от 515 000 AEDот 13 886 AED/м²
Azizi Riviera Beachfront
Azizi Riviera Beachfront
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, Sobha Heartland Greens Building 2
Срок сдачи4 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 59 м² до 104 м²
Первый взнос3%
1 спальняот 59 м²от 2 726 000 AED
2 спальниот 104 м²от 4 405 000 AED
от 2 726 000 AEDот 42 012 AED/м²
Azizi Grand
Azizi Grand
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, West Gate Apartments, Uniestate Sports Tower
Срок сдачи4 кв. 2023
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 50 м² до 117 м²
Первый взнос40%
Студияот 50 м²от 796 800 AED
1 спальняот 67 м²от 960 000 AED
2 спальниот 102 м²от 1 300 000 AED
от 796 800 AEDот 12 040 AED/м²
Azizi Riviera
Azizi Riviera
Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи1 кв. 2023
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 43 м² до 254 м²
Первый взнос
Студияот 45 м²от 1 717 000 AED
1 спальняот 43 м²от 1 660 000 AED
2 спальниот 68 м²от 2 210 000 AED
от 1 660 000 AEDот 18 043 AED/м²
Neila by Azizi
Neila by Azizi
Avenue Residence 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 64 м² до 147 м²
Первый взнос3%
1 спальняот 64 м²от 965 000 AED
от 965 000 AEDот 8 619 AED/м²
Creek Views
Creek Views
Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи1 кв. 2022
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 32 м² до 210 м²
Первый взнос10%
Студияот 32 м²от 970 400 AED
1 спальняот 67 м²от 1 933 155 AED
2 спальниот 99 м²от 2 689 740 AED
3 спальниот 170 м²от 4 850 865 AED
от 970 400 AEDот 23 876 AED/м²
Riviera Azure
Riviera Azure
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1
Срок сдачи3 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 62 м² до 718 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 62 м²от 2 386 000 AED
2 спальниот 652 м²от 35 546 000 AED
от 2 386 000 AEDот 37 431 AED/м²
Azizi Venice
Azizi Venice
Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 30 м² до 261 м²
Первый взнос10%
Студияот 30 м²от 650 000 AED
1 спальняот 55 м²от 1 110 000 AED
2 спальниот 95 м²от 2 050 000 AED
3 спальниот 132 м²от 2 564 000 AED
от 650 000 AEDот 12 696 AED/м²
Azizi Amber
Azizi Amber
United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 1st Street, 115/14
Срок сдачи4 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 77 м² до 187 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 77 м²от 1 161 000 AED
2 спальниот 99 м²от 1 421 250 AED
3 спальниот 117 м²от 1 686 750 AED
от 1 161 000 AEDот 11 241 AED/м²
Azizi Vista
Azizi Vista
United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 69B
Срок сдачи3 кв. 2024
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 73 м² до 86 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 73 м²от 1 047 200 AED
от 1 047 200 AEDот 14 277 AED/м²
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