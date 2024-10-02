Каталог
Venice by Azizi

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 261 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 184 071 $от 3 758 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 38
184 071 – 203 404
5 272 – 5 965
1 спальня
58 – 82
301 429 – 332 743
4 041 – 5 149
2 спальни
97 – 174
486 862 – 655 684
3 758 – 4 979
3 спальни
132 – 261
774 132 – 1 021 102
3 902 – 5 832

Описание

Новый проект, вдохновленный историческим образом Венеции, в районе Dubai South. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты отличаются продуманными планировками, качественной отделкой и непревзойденными удобствами. К услугам жителей представлены: оперный театр, общественные пляжи, бульвар с ресторанами, кинотеатры, комедийные клубы, беговая дорожка, фитнес-центры, спортивные и детские площадки, аквапарк и фонтаны, международная школа, больницы, отели. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Emirates Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport. Особенность комплекса – искусственная лагуна Большую часть территории занимают ухоженные ландшафтные зоны. В сообществе расположена лагуна протяженностью 18 километров и глубиной 1,5 метра с искусственными волнами. Лагуна идеально подходит для водных видов спорта: плавание, каякинг и катание на байдарках. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

