Venice by Azizi

Описание

Новый проект, вдохновленный историческим образом Венеции, в районе Dubai South. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты отличаются продуманными планировками, качественной отделкой и непревзойденными удобствами. К услугам жителей представлены: оперный театр, общественные пляжи, бульвар с ресторанами, кинотеатры, комедийные клубы, беговая дорожка, фитнес-центры, спортивные и детские площадки, аквапарк и фонтаны, международная школа, больницы, отели. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Emirates Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport. Особенность комплекса – искусственная лагуна Большую часть территории занимают ухоженные ландшафтные зоны. В сообществе расположена лагуна протяженностью 18 километров и глубиной 1,5 метра с искусственными волнами. Лагуна идеально подходит для водных видов спорта: плавание, каякинг и катание на байдарках. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».