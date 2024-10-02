Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций

Вложения в курортную недвижимость Дубая — привлекательный вариант для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности и стабильности. Ведь именно этот город — один из самых популярных курортов в мире, привлекающий миллионы туристов каждый год.





Благоприятный климат, роскошные пляжи, культурные достопримечательности и развитая инфраструктура делают Дубай идеальным местом для инвестирования. Рассказываем, чем популярна курортная недвижимость здесь и какой тип жилья лучше приобретать для доходности своих вложений.





Зачем инвестировать в курортную недвижимость?

Вложения в курортную недвижимость Дубая могут принести высокую прибыль благодаря постоянному спросу на аренду. Кроме того, цены на жилье во всех ОАЭ имеют тенденцию расти, что делает инвестиции еще более привлекательными. В январе 2024 года произошел четырехкратный рост объема сделок по аренде жилья в Дубае.





Существует несколько основных причин, почему люди вкладываются в курортную недвижимость:

Хотят пользоваться этой квартирой самостоятельно и приезжать на отдых во время отпуска. Планируют сдавать ее туристам в краткосрочную или долгосрочную аренду. Предпочитают какое-то время жить в апартаментах сами, а потом выгодно их перепродать.





Поэтому первое, что вам нужно сделать — определиться с целью инвестирования. И, в зависимости от ваших планов, выбрать нужную стратегию.









Стратегия 1. Покупка курортной недвижимости для отдыха

Если в вашей семье есть дети, то важно приобретать жилье не только рядом с морем, но и с развитой инфраструктурой. Если же вы приобретаете курортную недвижимость для себя, то инвестиции не потребуют сверхзатрат. В этом случае покупать крупное жилье не обязательно. Для ваших целей больше подойдут следующие типы недвижимости: квартиры-студии, отельные апартаменты.





Стратегия 2. Покупка курортной недвижимости для сдачи в аренду

Здесь вам необходимо ориентироваться не на свои предпочтения, а на интересы потенциальных арендаторов. Важно, чтобы объект располагался недалеко от береговой линии, и район был привлекательным для туристов. Помните о том, что расстояние более 500 метров до моря для кого-то может оказаться критическим.





Стратегия 3. Покупка курортной недвижимости для последующей перепродажи

В Дубае распространена покупка жилья на этапе строительства. У курортной недвижимости такого типа есть как плюсы, так и минусы. Например, купив еще не достроенную квартиру, вы не сможете сразу сдавать ее в аренду. Однако именно на этой стадии вы приобретете объект по более низкой цене и впоследствии заработаете на его перепродаже.





Выбор района

Чаще всего курортная недвижимость находится в элитных районах, расположенных на побережье. В Дубае к ним относятся Palm Jumeirah, JLT, Dubai Marina, Jumeirah и др. Во всех этих локациях идеально развита инфраструктура, а пляжи поражают своей красотой и чистотой.









Почему не вилла?

Прежде чем инвестировать в курортную недвижимость Дубая, необходимо провести тщательный анализ рынка, изучить законы и правила инвестирования, а также проконсультироваться с опытными брокерами. Важно учитывать факторы риска, связанные с изменениями в экономической и политической обстановке, а также конкуренцией на рынке недвижимости.





Часто инвесторы хотят приобрести в качестве курортной недвижимости виллу, однако такая покупка может оказаться невыгодной. Во-первых, вилла относится к категории элитного жилья, поэтому стоить она будет соответствующе. Во-вторых, все обслуживание ляжет на ваши плечи даже в то время, когда вы не находитесь в стране. В-третьих, по статистике, сдавать виллу туристам труднее, чем, например, студию.





На что еще обратить внимание

Прежде чем купить курортную недвижимость — изучите рынок. В большинстве случаев для того чтобы выбрать объект с хорошим инвестиционным потенциалом и получить экспертную оценку, нужно обратиться к брокеру.

Оцените риски. Вы должны учитывать не только цену недвижимости, но и возможные затраты на ее обслуживание и дополнительные расходы.

Не спешите, но и не медлите. От быстроты принятия решения зависит, получите ли вы хороший вариант недвижимости по доступной цене или упустите шанс.





Топ-3 проекта для инвестирования

Hatimi Residences — эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на берегу моря. Недвижимость идеально подойдет для любителей морских пейзажей, ведь из каждой квартиры открывается потрясающий вид на береговую линию. Развитая внутренняя инфраструктура придется по душе всем: infinity-бассейн, зона для йоги и отдыха, спортивный клуб, собственная кофейня.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 2 150 000 AED





Azizi Mina — прибрежный комплекс, расположенный в окружении моря и природы. На территории ЖК находятся бассейн, тренажерный зал, а недалеко — популярный аквапарк и океанариум. Внимание для инвесторов: это готовый проект, срок сдачи наступил в первом квартале 2021 года.

Стоимость: от 3 334 830 AED





Harbour Lights — жилой комплекс, воплощающий мечту о жизни вблизи от моря. Рядом расположена уютная набережная, которая идеально подойдет для вечернего променада. Проживание в ЖК будет похоже на курорт: потрясающие виды на Персидский залив, а также большой выбор удобств внутри комплекса.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 6 666 000 AED