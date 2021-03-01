Каталог
Mina by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira
Интерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 59 м² до 249 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 617 073 $от 6 435 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
30%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. До завершения строительства
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2021
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
59
617 073
10 369
1 спальня
112 – 170
947 910 – 1 118 965
6 565 – 8 446
2 спальни
147 – 249
1 042 995 – 1 607 624
6 435 – 7 052
3 спальни
229
1 816 664
7 922

Описание

Прибрежный комплекс на 178 резиденций с видом на Персидский залив на искусственном острове Palm Jumeirah. Живите в окружении природы и моря, в одном из самых востребованных адресов в мире. Новый проект с современными апартаментами с 1-2 спальнями и пентхаусами с 3 спальнями. Конструкция 10-этажного здания спроектирована и возведена таким образом, что в апартаменты проникает максимальное количество света. В Azizi Mina вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейн, тренажерный зал, игровая площадка, подземный паркинг. В непосредственной близости расположен аквапарк Aquaventure Waterpark, дельфинарий Dolphin Bay и океанариум The Lost Chambers Aquarium. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport, за 40 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 20 минут можно добраться до знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab, чуть дальше находятся небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до района Dubai Marina можно за 15 минут, а до района Business Bay – за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс по форме напоминает круизный лайнер, который отличается обтекаемой архитектурной формой, горизонтальными рядами балконов и белоснежным цветом. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море250 м
Магазин5 км
Медицинский центр15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah30.11.2025
  2. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Каталог