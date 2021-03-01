Mina by Azizi

Описание

Прибрежный комплекс на 178 резиденций с видом на Персидский залив на искусственном острове Palm Jumeirah. Живите в окружении природы и моря, в одном из самых востребованных адресов в мире. Новый проект с современными апартаментами с 1-2 спальнями и пентхаусами с 3 спальнями. Конструкция 10-этажного здания спроектирована и возведена таким образом, что в апартаменты проникает максимальное количество света. В Azizi Mina вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейн, тренажерный зал, игровая площадка, подземный паркинг. В непосредственной близости расположен аквапарк Aquaventure Waterpark, дельфинарий Dolphin Bay и океанариум The Lost Chambers Aquarium. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport, за 40 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 20 минут можно добраться до знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab, чуть дальше находятся небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до района Dubai Marina можно за 15 минут, а до района Business Bay – за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс по форме напоминает круизный лайнер, который отличается обтекаемой архитектурной формой, горизонтальными рядами балконов и белоснежным цветом. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».