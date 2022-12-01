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Harbour Lights

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 190 м² до 236 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена6 666 000 AED
от 6 666 000 AED
от 34 983 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%1 333 200 AED
При оформлении договора
4%266640 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%3 333 000 AED
При передаче
30%1 999 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Старт продаж4 кв. 2022
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 6 666 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин250 м
Медицинский центр1 км
Море100 м

Описание

Комплекс апартаментов от модного дома de GRISOGONO на полуострове Dubai Maritime City воплощает в реальность мечту о жизни у моря. Расположение в экономическом центре идеально для тех, кто стремится к динамичному городскому стилю жизни. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями и потрясающим видом на Арабский залив. Некоторые лоты оборудованы частным бассейном на террасе, прачечной и комнатой для персонала.

На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, зона барбекю, озелененные территории и сад, зал для занятий йогой и пилатесом, фитнес-центр и места для отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Tyler's Tavern, Aloha и KoBASHi — Port Rashid, музея Etihad Museum, детского сада Little Diamond Nursery — Al Raffa, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital — Mankhool. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 18 минут на автомобиле. Качественная отделка Над дизайн-проектом работала компания de GRISOGONO. Роскошные белые и золотые элементы декора создают акценты на потолке и стенах, а просторные панорамные окна визуально увеличивают пространство. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
190 - 190
6 666 000 - 6 672 000
34 983 - 34 984
3 спальни
236 - 236
8 261 000 - 8 261 000
34 984 - 34 984

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06