Harbour Lights

На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, зона барбекю, озелененные территории и сад, зал для занятий йогой и пилатесом, фитнес-центр и места для отдыха, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Tyler's Tavern, Aloha и KoBASHi — Port Rashid, музея Etihad Museum, детского сада Little Diamond Nursery — Al Raffa, школы New Academy School, больниц International Modern Hospital и Aster Hospital — Mankhool. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен на уединенной набережной. Чтобы доехать до главной магистрали Sheikh Zayed Road, потребуется 10 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 18 минут на автомобиле. Качественная отделка Над дизайн-проектом работала компания de GRISOGONO. Роскошные белые и золотые элементы декора создают акценты на потолке и стенах, а просторные панорамные окна визуально увеличивают пространство. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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