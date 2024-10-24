Дубай Маритайм Сити
Дубай
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Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Инфраструктура:
- Супермаркеты: Zahrat Al Bahar Mini Mart, Viva, Royal, West Zone.
- Рестораны: Al Khadhar Restaurant, Alddana AlZarqaa Restaurant, Mehran Restaurant, New Maritime Restaurant.
Поскольку район находится на активной стадии строительства, ближайшие образовательные учреждения находятся в соседних районах (Al Raffa, Al Mina и Al Mankhool), до которых можно добраться всего за 15 минут.
Транспортная доступность:
С крупными магистралями города район связан дорогой Sheikh Rashid Road.
Здесь также расположены морские порты Rashid и Drydocks World-Dubai.
Ближайшая станция метро — Al Ghubaiba Metro Station.
Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет 40 минут.