Дубай Маритайм Сити

Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.





Инфраструктура:

Супермаркеты: Zahrat Al Bahar Mini Mart, Viva, Royal, West Zone.

Рестораны: Al Khadhar Restaurant, Alddana AlZarqaa Restaurant, Mehran Restaurant, New Maritime Restaurant.





Поскольку район находится на активной стадии строительства, ближайшие образовательные учреждения находятся в соседних районах (Al Raffa, Al Mina и Al Mankhool), до которых можно добраться всего за 15 минут.





Транспортная доступность:

С крупными магистралями города район связан дорогой Sheikh Rashid Road.

Здесь также расположены морские порты Rashid и Drydocks World-Dubai.

Ближайшая станция метро — Al Ghubaiba Metro Station.

Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет 40 минут.



