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Дубай Маритайм Сити

Дубай
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Dubai Maritime City деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.


Инфраструктура:

  • Супермаркеты: Zahrat Al Bahar Mini Mart, Viva, Royal, West Zone.
  • Рестораны: Al Khadhar Restaurant, Alddana AlZarqaa Restaurant, Mehran Restaurant, New Maritime Restaurant.


Поскольку район находится на активной стадии строительства, ближайшие образовательные учреждения находятся в соседних районах (Al Raffa, Al Mina и Al Mankhool), до которых можно добраться всего за 15 минут.


Транспортная доступность:

С крупными магистралями города район связан дорогой Sheikh Rashid Road. 

Здесь также расположены морские порты Rashid и Drydocks World-Dubai. 

Ближайшая станция метро Al Ghubaiba Metro Station.

Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет 40 минут.


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