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Fakhruddin Properties

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Fakhruddin Properties

Fakhruddin Properties

Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов  в ОАЭ, Африке и Великобритании.


Преимущества Fakhruddin Properties:

- стратегические решения

- современные технологии

- профессиональные качества

- экологический вклад


Динамичная бизнес-концепция Fakhruddin Properties International сочетает девелопмент и управление в уникальном методе, что приводит к эффективным комплексным решениям в сфере недвижимости.


3 предложения
Treppan Tower
Treppan Tower
8, D6 Street, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикFakhruddin Properties
Площадьот 58 м² до 95 м²
Первый взнос15%
1 спальняот 58 м²от 1 120 000 AED
2 спальниот 95 м²от 1 503 000 AED
от 1 120 000 AEDот 15 737 AED/м²
Hatimi Residences by Fakhruddin Properties
Hatimi Residences by Fakhruddin Properties
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикFakhruddin Properties
Площадьот 230 м² до 304 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 230 м²от 8 800 000 AED
от 8 800 000 AEDот 37 786 AED/м²
Maimoon Gardens
Maimoon Gardens
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 11, 5 Street, 17/2
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикFakhruddin Properties
Площадьот 51 м² до 75 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 51 м²от 1 200 000 AED
от 1 200 000 AEDот 20 998 AED/м²
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