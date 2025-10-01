Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикFakhruddin Properties
Площадьот 58 м² до 95 м²
Первый взнос15%
1 спальняот 58 м²от 1 120 000 AED
2 спальниот 95 м²от 1 503 000 AED
Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов в ОАЭ, Африке и Великобритании.
Преимущества Fakhruddin Properties:
- стратегические решения
- современные технологии
- профессиональные качества
- экологический вклад
Динамичная бизнес-концепция Fakhruddin Properties International сочетает девелопмент и управление в уникальном методе, что приводит к эффективным комплексным решениям в сфере недвижимости.