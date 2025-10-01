Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов в ОАЭ, Африке и Великобритании.





Преимущества Fakhruddin Properties:

- стратегические решения

- современные технологии

- профессиональные качества

- экологический вклад





Динамичная бизнес-концепция Fakhruddin Properties International сочетает девелопмент и управление в уникальном методе, что приводит к эффективным комплексным решениям в сфере недвижимости.



