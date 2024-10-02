Treppan Serenique by Fakhruddin

Описание

Современная интерпретация курортной жизни в самом сердце Dubai Islands. Жилой комплекс Treppan Serenique предлагает роскошные резиденции с видами на море и пятизвездочными удобствами. Проект создан для тех, кто стремится к гармонии между активным образом жизни и качественным отдыхом. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с чистовой отделкой и дизайном в стиле модерн. Интерьеры оформлены в теплой нейтральной гамме с преобладанием кремово-бежевых оттенков и акцентами небесного цвета. Кухонная техника от Smeg и Bosch, сантехника от Antoniolupi, мебель в итальянском стиле и полы с подогревом. — Инфраструктура включает биохакинг-центр с красной световой и кислородной комнатами, криотерапией и флотационными сеансами, SPA, гималайскую соляную сауну, салон красоты, бамбуковый парк с прудом с карпами кои и медитативными площадками, infinity-бассейн, тренажерные залы, скалодром, мини-поле для гольфа и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Dubai Islands в непосредственной близости от первой береговой линии. Путь до пляжа займет около 2 минут, до Waterfront Market, Al Mamzar и ближайшей станции метро — 5-10 минут. Дорога до архитектурной достопримечательности Dubai Frame и центрального района Downtown Dubai продлится 20-25 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах на транспорте.