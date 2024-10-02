Каталог
Treppan Serenique by Fakhruddin

123, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Fakhruddin Properties
Площадь
от 91 м² до 172 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 804 084 $от 8 825 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
45%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
91 – 137
804 084 – 1 321 443
8 825 – 9 592
3 спальни
167 – 172
1 702 654 – 1 866 031
10 141 – 10 823
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная интерпретация курортной жизни в самом сердце Dubai Islands. Жилой комплекс Treppan Serenique предлагает роскошные резиденции с видами на море и пятизвездочными удобствами. Проект создан для тех, кто стремится к гармонии между активным образом жизни и качественным отдыхом. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с чистовой отделкой и дизайном в стиле модерн. Интерьеры оформлены в теплой нейтральной гамме с преобладанием кремово-бежевых оттенков и акцентами небесного цвета. Кухонная техника от Smeg и Bosch, сантехника от Antoniolupi, мебель в итальянском стиле и полы с подогревом. — Инфраструктура включает биохакинг-центр с красной световой и кислородной комнатами, криотерапией и флотационными сеансами, SPA, гималайскую соляную сауну, салон красоты, бамбуковый парк с прудом с карпами кои и медитативными площадками, infinity-бассейн, тренажерные залы, скалодром, мини-поле для гольфа и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Dubai Islands в непосредственной близости от первой береговой линии. Путь до пляжа займет около 2 минут, до Waterfront Market, Al Mamzar и ближайшей станции метро — 5-10 минут. Дорога до архитектурной достопримечательности Dubai Frame и центрального района Downtown Dubai продлится 20-25 минут. Dubai International Airport находится в 12 минутах на транспорте.

Локация

На карте
123, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море350 м
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Fakhruddin Properties

Fakhruddin Properties

Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов в ОАЭ, Африке и Великобритании.
Подробнее

