Дубай Айлендс
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Развитая инфраструктура:
- Супермаркет: Souk Al Marfa
- Торговые центры: Deira Mall, Night Souk
- Восточные базары: Gold Souk, Spice Souk
- Рестораны: Bait Al Zain Mandi, The Coffee Collection, Miyako, Paluta, Yahya Seafood Restaurant
- Аквапарки: Splash Water World, Centara Mirage Beach Resort Dubai
- Пляжи: Dubai Islands Beach, RV Park, Dog beach
Также есть центры для занятий водными видами спорта, где можно взять напрокат гидроцикл, яхту, водные лыжи или оборудование для дайвинга: Big Dot Tours, iSKI Club, ScubaCaribe и Dubai Island Beach Watersports.
Транспортная доступность:
С большой землей острова связывает мост Infinity Bridge, который соединяется с крупными шоссе Abu Baker Al Siddique Street и Al Khaleej Street. В будущем планируется строительство еще двух мостов.
Станции метро здесь пока нет, но всего за 10 минут можно добраться до ближайшей станции Gold Souq Metro Station на автобусах, которые регулярно курсируют между островами и материком.
Одним из преимуществ района стало близкое расположение к международному аэропорту Дубая (DXB), дорога на автомобиле займет 17 минут.