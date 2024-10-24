Дубай Айлендс

Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.





Развитая инфраструктура:

Супермаркет: Souk Al Marfa

Торговые центры: Deira Mall, Night Souk

Восточные базары: Gold Souk, Spice Souk

Рестораны: Bait Al Zain Mandi, The Coffee Collection, Miyako, Paluta, Yahya Seafood Restaurant

Аквапарки: Splash Water World, Centara Mirage Beach Resort Dubai

Пляжи: Dubai Islands Beach, RV Park, Dog beach





Также есть центры для занятий водными видами спорта, где можно взять напрокат гидроцикл, яхту, водные лыжи или оборудование для дайвинга: Big Dot Tours, iSKI Club, ScubaCaribe и Dubai Island Beach Watersports.





Транспортная доступность:

С большой землей острова связывает мост Infinity Bridge, который соединяется с крупными шоссе Abu Baker Al Siddique Street и Al Khaleej Street. В будущем планируется строительство еще двух мостов.





Станции метро здесь пока нет, но всего за 10 минут можно добраться до ближайшей станции Gold Souq Metro Station на автобусах, которые регулярно курсируют между островами и материком.





Одним из преимуществ района стало близкое расположение к международному аэропорту Дубая (DXB), дорога на автомобиле займет 17 минут.



