Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби

Основной запрос, волнующий инвесторов со всего мира: «Как получить Золотую визу ОАЭ за счет инвестиций в недвижимость». Брокеры, только начинающие работать в Дубае, могут не знать всех нюансов. В этой статье мы расскажем не только о том, как инвесторам приобрести Золотую визу, но и в каком эмирате проще это сделать.





Чем Золотая виза отличается от резидентской?

Золотая и резидентские визы — некий аналог вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. С их помощью можно жить и работать в ОАЭ. Обычная виза дается на два года с возможностью продления. Золотая виза (Golden Visa) позволяет пользоваться всеми бонусами резидентства в течение десяти лет.





Для чего нужна Золотая виза

С таким типом визы можно долгосрочно проживать и работать на территории Объединенных Арабских Эмиратов без ограничений.

Легко оформить спонсорскую визу родственникам: супругам, детям, родителям.

Получить доступ к медицинскому обслуживанию, качественному образованию и банковской системе.

Стать налоговым резидентом ОАЭ.









Как получить Золотую визу в Дубае и в Абу-Даби

Получить Золотую визу гораздо проще, чем кажется. Один из распространенных способов — купить недвижимость стоимостью от 2 000 000 AED. При этом совсем не важно, будет она коммерческой или жилой. Инвестор также может стать долевым владельцем (наличие родственных связей уже не важно). Главное, чтобы его доля оценивалась на менее чем 2 000 000 AED.





Golden Visa имеет еще одно неоспоримое преимущество. Если по другим типам виз нужно въезжать в ОАЭ хотя бы на небольшой срок один раз в полгода, то при наличии Золотой визы можно не въезжать в страну вообще. То есть инвестор может путешествовать по миру либо жить в своей родной стране сколько захочет, «отмечаться» каждые шесть месяцев в Дубае ему не нужно.





По общим правилам долгосрочная виза оформляется в течение 10−15 рабочих дней до нескольких месяцев (при правильном формировании полного комплекта документов).









Преимущество получения визы в Дубае

Если ваш инвестор захочет получить Золотую визу при покупке недвижимости в Дубае, у него будут некие преимущества. В последний год критерии оформления Golden Visa значительно смягчились. Для ее получения теперь не нужно вносить 50% от цены недвижимости или всю сумму целиком. Будет достаточно первого взноса в размере 10−20% от стоимости объекта.





Если ваш клиент покупает недвижимость стоимостью более 2 000 000 AED, он может претендовать на получение Золотой визы, даже если ему пришлось оформить рассрочку или ипотеку. Все, что потребуется — это оплатить 20% стоимости недвижимости, что делает большинство людей, когда берут жилье в кредит.





Недостатки получения визы в Дубае

— Если ваш клиент захочет в скором времени продать недвижимость, аннулируется не только его Золотая виза, но и визы родственников.

— Не все проекты, продающиеся в Дубае, подходят для получения Золотой визы. Многое зависит от застройщика, стоимости объекта, этапа строительства и др.









Преимущество получения визы в Абу-Даби

Получение Золотой визы в Абу-Даби также имеет свои преимущества. Сейчас эмират активно привлекает инвестиции, население и хочет вырасти по такому же принципу, как и Дубай. Поэтому Абу-Даби придумал свою систему оформления Золотой визы с неплохими фишками и бонусами.





— Здесь получить визу можно, купив жилье на любом этапе строительства. То есть здание может быть только в проекте (на нулевом этапе), а визу инвестор уже получит. Одобрение визы зависит от доверия к объекту и девелоперу.

— Если ваш клиент захочет в скором времени продать купленную недвижимость, виза все равно останется у него.





Топ-3 проекта, подходящих для получения Золотой визы

Hatimi Residences — уникальный комплекс, расположенный на берегу моря в Дубае. Территория проекта включает все, что необходимо для комфортной и спокойной жизни: бассейн, spa-центр, зона для отдыха и др. Для активных жителей в комплексе расположены аква-тренажерный зал, площадка для йоги на открытом воздухе, спортивный клуб.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 2 150 000 AED





Baccarat Residences — жилой комплекс премиум-класса в самом центре популярного района Downtown. Стильный дизайн интерьеров создан по проекту студии 1508 London. Владельцы недвижимости смогут наслаждаться не только развитой внутренней инфраструктурой, но и сервисом пятизвездочного отеля. На территории находятся бассейн, ресторан, фитнес-центр, spa-салон, кинотеатр, бар и студия йоги.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 21 485 581 AED





DaVinci Tower by Pagani — эксклюзивный проект, расположенный в престижном районе Business Bay. Каждый лот имеет просторный балкон, террасу с бассейном, а также специальные места для отдыха. Для всех жителей резиденции предусмотрены разнообразные развлечения: бассейн с джакузи, спортивный зал, ландшафтные сады, сауна, игровая зона и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2023 года

Стоимость: от 5 548 030 AED