Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы

Рынок недвижимости Дубая в 2025 году ожидают незначительные, но важные изменения. Брокеры, которые оперативно оценят потенциал новых трендов, смогут быстрее предложить своим клиентам более выгодные условия.





Рост цен на недвижимость

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году стоимость жилья в Дубае увеличится на 8% за счет сохранения спроса среди клиентов. Эмират по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов. Кроме того, развитие инфраструктуры и расширение транспортной сети также способствуют укреплению позиций на рынке. Это объясняет рост инвестиционного интереса к районам, ранее менее востребованным из-за ограничений в комфорте. Постепенно они становятся более доступными, а значит и привлекательными для инвесторов и покупателей.





Усиление конкуренции среди девелоперов

С каждым годом клиенты предъявляют более высокие требования к застройщикам. Для девелоперов в этом году важно, чтобы жилые комплексы были не только качественными, но и отличались от других. Девелоперы делают ставки на уникальные архитектурные решения и привлекательные локации, внедряют инновационные подходы к проектированию.





Создание удобных пространств внутри ЖК, использование экологически чистых материалов и современных технологий становятся неотъемлемой частью конкурентной стратегии. Интеграция вертикальных садов, зеленых крыш и систем сбора дождевой воды имеют все шансы стать новыми стандартами для строящихся ЖК.





В 2025 году также планируется сдвиг рынка в пользу более доступной и среднеценовой недвижимости. Таким образом, успешными игроками на рынке станут те, кто смогут предложить сбалансированное сочетание цены, качества и индивидуальности.









Тренд на брендовую недвижимость

Многие задаются вопросом, для чего застройщику нужно объединяться с брендами? Ответ прост: это повышает доверие в глазах клиентов. Например, если девелопер начинает сотрудничать с известным брендом популярного отеля, то покупатели заранее знают, что получат в новом жилом комплексе премиальный сервис. Из-за этого многие инвесторы готовы переплачивать за бренд, считая, что это не просто жилье, а настоящая инвестиция в статус и стиль жизни. Взамен они получают недвижимость с интересными технологическими решениями и уникальным дизайном.





Рост туристического сектора

Благодаря стратегическому плану развития Dubai 2040 Urban Master Plan рынок недвижимости Дубая продолжит расти и в 2025 году. Выгодный налоговый режим и стабильная экономика побуждают миллионеров переводить свои капиталы именно в ОАЭ. По сравнению с первым полугодием 2023 года турпоток в Дубае в аналогичный период 2024-го увеличился на 9%. В 2025 году эмират планирует принять около 20 млн туристов. На заметку брокерам: в связи с этим фактором особенной популярностью будут пользоваться районы Dubai Marina, Downtown и другие центральные и прибрежные локации.





Рост стоимости аренды

Все изменения на рынке недвижимости Дубая тесно связаны друг с другом. В результате увеличения населения и ввода большого количества новых жилых комплексов прогнозируют рост стоимости аренды на 10-12%.





Если ваши клиенты намерены инвестировать в недвижимость с целью получения арендного дохода, обратите их внимание на следующие жилые комплексы:





Vega - новый жилой комплекс в Dubai Sports City, названный в честь самой яркой звезды созвездия Лиры. В каждой квартире здесь установлена система “Умный дом”, которая будет способствовать разумному потреблению электроэнергии и водных ресурсов. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 5 минут, до IMG Worlds of adventure – 15 минут.

Стоимость: от 838 592 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027





W Residences - жилой комплекс, созданный в сотрудничестве со всемирно известной сетью отелей W Hotels (Marriott International). Жители и гости комплекса могут насладиться роскошными интерьерами, первоклассными удобствами и высокими стандартами обслуживания. Дорога до сада бабочек Butterfly Garden составит 23 минуты, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 27 минут.

Стоимость: от 3 879 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027





Fairmont Residences Solara Tower - жилой комплекс в Downtown Dubai, название которого говорит само за себя: здесь царит ощущение радости и оптимизма, свойственное солнечному дню. Для жителей предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера и др. Дорога до популярных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 5 минут.

Стоимость: от 3 063 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027