Дата: 03.02.2025

Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы

Рынок недвижимости Дубая в 2025 году ожидают незначительные, но важные изменения. Брокеры, которые оперативно оценят потенциал новых трендов, смогут быстрее предложить своим клиентам более выгодные условия. 


Рост цен на недвижимость 

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году стоимость жилья в Дубае увеличится на 8% за счет сохранения спроса среди клиентов. Эмират по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов. Кроме того, развитие инфраструктуры и расширение транспортной сети также способствуют укреплению позиций на рынке. Это объясняет рост инвестиционного интереса к районам, ранее менее востребованным из-за ограничений в комфорте. Постепенно они становятся более доступными, а значит и привлекательными для инвесторов и покупателей. 


Усиление конкуренции среди девелоперов 

С каждым годом клиенты предъявляют более высокие требования к застройщикам. Для девелоперов в этом году важно, чтобы жилые комплексы были не только качественными, но и отличались от других. Девелоперы делают ставки на уникальные архитектурные решения и привлекательные локации, внедряют инновационные подходы к проектированию. 


Создание удобных пространств внутри ЖК, использование экологически чистых материалов и современных технологий становятся неотъемлемой частью конкурентной стратегии. Интеграция вертикальных садов, зеленых крыш и систем сбора дождевой воды имеют все шансы стать новыми стандартами для строящихся ЖК. 


В 2025 году также планируется сдвиг рынка в пользу более доступной и среднеценовой недвижимости. Таким образом, успешными игроками на рынке станут те, кто смогут предложить сбалансированное сочетание цены, качества и индивидуальности. 



Тренд на брендовую недвижимость 

Многие задаются вопросом, для чего застройщику нужно объединяться с брендами? Ответ прост: это повышает доверие в глазах клиентов. Например, если девелопер начинает сотрудничать с известным брендом популярного отеля, то покупатели заранее знают, что получат в новом жилом комплексе премиальный сервис. Из-за этого многие инвесторы готовы переплачивать за бренд, считая, что это не просто жилье, а настоящая инвестиция в статус и стиль жизни. Взамен они получают недвижимость с интересными технологическими решениями и уникальным дизайном. 


Рост туристического сектора 

Благодаря стратегическому плану развития Dubai 2040 Urban Master Plan рынок недвижимости Дубая продолжит расти и в 2025 году. Выгодный налоговый режим и стабильная экономика побуждают миллионеров переводить свои капиталы именно в ОАЭ. По сравнению с первым полугодием 2023 года турпоток в Дубае в аналогичный период 2024-го увеличился на 9%. В 2025 году эмират планирует принять около 20 млн туристов. На заметку брокерам: в связи с этим фактором особенной популярностью будут пользоваться районы Dubai Marina, Downtown и другие центральные и прибрежные локации.


Рост стоимости аренды 

Все изменения на рынке недвижимости Дубая тесно связаны друг с другом. В результате увеличения населения и ввода большого количества новых жилых комплексов прогнозируют рост стоимости аренды на 10-12%. 


Если ваши клиенты намерены инвестировать в недвижимость с целью получения арендного дохода, обратите их внимание на следующие жилые комплексы:


Vega - новый жилой комплекс в Dubai Sports City, названный в честь самой яркой звезды созвездия Лиры. В каждой квартире здесь установлена система “Умный дом”, которая будет способствовать разумному потреблению электроэнергии и водных ресурсов. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 5 минут, до IMG Worlds of adventure – 15 минут.

Стоимость: от 838 592 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027


W Residences - жилой комплекс, созданный в сотрудничестве со всемирно известной сетью отелей W Hotels (Marriott International). Жители и гости комплекса могут насладиться роскошными интерьерами, первоклассными удобствами и высокими стандартами обслуживания. Дорога до сада бабочек Butterfly Garden составит 23 минуты, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 27 минут.

Стоимость: от 3 879 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027


Fairmont Residences Solara Tower - жилой комплекс в Downtown Dubai, название которого говорит само за себя: здесь царит ощущение радости и оптимизма, свойственное солнечному дню. Для жителей предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера и др. Дорога до популярных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 5 минут.

Стоимость: от 3 063 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027

Проекты Acube Real Estate DevelopmentПроекты Arada Developments LLCПроекты Sol Properties Development LLC
  1. Vega by Acube
    Vega by Acube
    58, Bloomingdale Villas, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2027
    ЗастройщикAcube Real Estate Development
    Площадьот 45 м² до 100 м²
    Первый взнос20%
    от 243 016 $от 4 530 $/м²
  1. Даунтаун Дубай
    Дубай

    Даунтаун Дубай

    Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.

