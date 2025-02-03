Fairmont Residences Solara Tower Dubai

Описание

Роскошная башня в Downtown Dubai - самом сердце бурлящего мегаполиса. Из каждой резиденции Fairmont Residences Solara Tower открывается захватывающий вид на городские пейзажи, а изысканные интерьеры создают атмосферу элегантности и комфорта. Название "Solara" говорит само за себя: здесь царит ощущение радости и оптимизма, свойственное солнечному дню. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, панорамными окнами, просторными террасами, встроенной техникой от немецких брендов. - Предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера и др. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, гольф-симулятор, spa, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, кинотеатр, zen-сад. Инфраструктура района Downtown – один из самых известных и динамичных районов Дубая. Развитая транспортная система, высокий уровень безопасности и большое количество достопримечательностей привлекают всё больше новых жителей и гостей. На расстоянии 5-7 минут находятся детские образовательные учреждения Blossom Business Bay Nursery, Learning Tree Nursery, Jumeirah International Nurseries и медицинские клиники Aster Royal Clinic Downtown, Ikigai Medical Center, Medclinic Dubai Mall. Преимущества расположения Благодаря расположению в центре Дубая и выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Ras Al Khor Rd дорога до Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 5 минут, The Dubai Fountain – 7 минут, Jumeirah Beach – 12 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 16 минут.