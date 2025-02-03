Каталог
Fairmont Residences Solara Tower Dubai

Boulevard 47, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Sol Properties Development LLC
Площадь
от 161 м² до 825 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 717 358 $от 10 116 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность55
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
161 – 212
1 717 358 – 2 246 426
10 568 – 10 661
3 спальни
246 – 280
2 493 271 – 3 109 853
10 116 – 11 077
4 спальни
494
6 078 691
12 294
Брошюра проекта

Описание

Роскошная башня в Downtown Dubai - самом сердце бурлящего мегаполиса. Из каждой резиденции Fairmont Residences Solara Tower открывается захватывающий вид на городские пейзажи, а изысканные интерьеры создают атмосферу элегантности и комфорта. Название "Solara" говорит само за себя: здесь царит ощущение радости и оптимизма, свойственное солнечному дню. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, панорамными окнами, просторными террасами, встроенной техникой от немецких брендов. - Предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера и др. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, гольф-симулятор, spa, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, кинотеатр, zen-сад. Инфраструктура района Downtown – один из самых известных и динамичных районов Дубая. Развитая транспортная система, высокий уровень безопасности и большое количество достопримечательностей привлекают всё больше новых жителей и гостей. На расстоянии 5-7 минут находятся детские образовательные учреждения Blossom Business Bay Nursery, Learning Tree Nursery, Jumeirah International Nurseries и медицинские клиники Aster Royal Clinic Downtown, Ikigai Medical Center, Medclinic Dubai Mall. Преимущества расположения Благодаря расположению в центре Дубая и выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Ras Al Khor Rd дорога до Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 5 минут, The Dubai Fountain – 7 минут, Jumeirah Beach – 12 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 16 минут.

Локация

На карте
Boulevard 47, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа300 м
Магазин140 м
Медицинский центр850 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Каталог