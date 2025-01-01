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ГлавнаяЖилые комплексыW Residences Dubai Harbour

W Residences Dubai Harbour

The Harbour Masters Building, Dubai Harbour, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 97 м² до 532 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 3 879 000 AEDот 39 879 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
97 – 117
3 879 000 – 5 574 000
39 879 – 47 580
2 спальни
140 – 201
6 842 000 – 8 977 000
44 571 – 48 549
3 спальни
207 – 314
10 634 000 – 14 443 000
45 873 – 51 261
4 спальни
376 – 388
18 267 000 – 19 034 000
48 478 – 49 015
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Три роскошные жилые башни на берегу Персидского залива в Dubai Harbour. Жилой комплекс W Residences предлагает стильный дизайн, современные удобства и премиальный сервис, согласно высоким стандартам качества компании Marriott International. Изысканные интерьеры, просторные и продуманные планировки обеспечат расслабляющую и комфортную атмосферу прибрежной жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в нейтральных бежевых тонах, встроенная техника и гардеробные, система «Умный дом», панорамные окна. - Для жителей и гостей комплекса предусмотрен круглосуточный фирменный консьерж-сервис Whatever/Whenever® от W Hotels. - Резидентам доступны: полностью оборудованный фитнесс-зал, уникальный двухсотметровый infinity-бассейн, spa-центр, детская игровая комната, коворкинг, бар на крыше здания, кинотеатр, частная студия звукозаписи и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. Поездка до пляжа JBR Beach займет 11 минут, до района Palm Jumeirah – 12 минут, до городского парка Safa Park – 22 минуты. Дорога до сада бабочек Butterfly Garden составит 23 минуты, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 38 минутах пути.

Локация

На карте
The Harbour Masters Building, Dubai Harbour, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Море100 м
Средняя школа900 м
Магазин700 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
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