Дубай Марина
Один из самых престижных и развитых районов Дубая вдоль побережья Персидского залива. Известен своими высокими небоскребами, вдоль которых протягиваются живописные водные каналы.
- Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности)
- Идеально для бизнеса и инвестиций
- Яхт-клубы и водные виды спорта
- Потрясающие виды на море и город
Целевая аудитория
Строительство Dubai Marina началось в 2003 году и быстро стало одним из крупнейших и наиболее амбициозных проектов в мире. Ключевым аспектом развития района было создание искусственной марины. Dubai Marina предоставляет космополитический образ жизни, который идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и свободным молодым людям.
Транспортная доступность
Район связан с основным магистральным путем города — Sheikh Zayed Road. Автотрасса протягивается вдоль северо-южной оси Дубая, соединяя многие части города, включая районы DIFC, Downtown Dubai, Dubai Media City, Dubai Internet City, JLT и Jumeirah. Широкие полосы, интегрированные мосты и удобные съезды обеспечивают плавное движение транспорта.
С другой стороны открывается удобный выезд на улицу Al Sufouh Road. Магистраль протягивается вдоль побережья от района Dubai Marina к Madinat Jumeirah и Burj Al Arab, а также предлагает потрясающие виды на Аравийский залив и открытое море.
Ближайшие станции метро — Dubai Marina и DMCC. Развитая сеть автобусных остановок. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут на автомобиле.
Развитая инфраструктура
- Супермаркеты Almaya, Spinneys, Carrefour, Choithrams
- Торговый центр Dubai Marina Mall
- Рестораны Bounty Beets, Jetty Lounge, Olives, Esplanade, Celebrities by Mauro Colagreco, Bussola, Mina's Kitchen, Fish Beach Taverna, The Beach Grill, Zeta Seventy Seven
- Дошкольные учреждения Willow Children's Nursery, Toddler Town British Nursery
- Аптеки Life, MedX Pharmacy
- Медицинский центр Quality Life Medical Center
- Парашютный центр Skydive Dubai
- Набережная Dubai Marina Walk
- Пляж JBR Beach
- Яхт-клубы Dubai Marina, Blue Wake, Gold Water, Ibiza, Xtreme