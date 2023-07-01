Дубай Марина

Один из самых престижных и развитых районов Дубая вдоль побережья Персидского залива. Известен своими высокими небоскребами, вдоль которых протягиваются живописные водные каналы.





Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности)

Идеально для бизнеса и инвестиций

Яхт-клубы и водные виды спорта

Потрясающие виды на море и город





Целевая аудитория

Строительство Dubai Marina началось в 2003 году и быстро стало одним из крупнейших и наиболее амбициозных проектов в мире. Ключевым аспектом развития района было создание искусственной марины. Dubai Marina предоставляет космополитический образ жизни, который идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и свободным молодым людям.





Транспортная доступность

Район связан с основным магистральным путем города — Sheikh Zayed Road. Автотрасса протягивается вдоль северо-южной оси Дубая, соединяя многие части города, включая районы DIFC, Downtown Dubai, Dubai Media City, Dubai Internet City, JLT и Jumeirah. Широкие полосы, интегрированные мосты и удобные съезды обеспечивают плавное движение транспорта.





С другой стороны открывается удобный выезд на улицу Al Sufouh Road. Магистраль протягивается вдоль побережья от района Dubai Marina к Madinat Jumeirah и Burj Al Arab, а также предлагает потрясающие виды на Аравийский залив и открытое море.





Ближайшие станции метро — Dubai Marina и DMCC. Развитая сеть автобусных остановок. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут на автомобиле.





Развитая инфраструктура

Супермаркеты Almaya, Spinneys, Carrefour, Choithrams

Торговый центр Dubai Marina Mall

Рестораны Bounty Beets, Jetty Lounge, Olives, Esplanade, Celebrities by Mauro Colagreco, Bussola, Mina's Kitchen, Fish Beach Taverna, The Beach Grill, Zeta Seventy Seven

Дошкольные учреждения Willow Children's Nursery, Toddler Town British Nursery

Аптеки Life, MedX Pharmacy

Медицинский центр Quality Life Medical Center

Парашютный центр Skydive Dubai

Набережная Dubai Marina Walk

Пляж JBR Beach

Яхт-клубы Dubai Marina, Blue Wake, Gold Water, Ibiza, Xtreme



