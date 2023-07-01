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Дубай Марина

Дубай
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Один из самых престижных и развитых районов Дубая вдоль побережья Персидского залива. Известен своими высокими небоскребами, вдоль которых протягиваются живописные водные каналы. 


  • Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности)
  • Идеально для бизнеса и инвестиций
  • Яхт-клубы и водные виды спорта
  • Потрясающие виды на море и город


Целевая аудитория

Строительство Dubai Marina началось в 2003 году и быстро стало одним из крупнейших и наиболее амбициозных проектов в мире. Ключевым аспектом развития района было создание искусственной марины. Dubai Marina предоставляет космополитический образ жизни, который идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и свободным молодым людям.  


Транспортная доступность 

Район связан с основным магистральным путем города — Sheikh Zayed Road. Автотрасса протягивается вдоль северо-южной оси Дубая, соединяя многие части города, включая районы DIFC, Downtown Dubai, Dubai Media City, Dubai Internet City, JLT и Jumeirah. Широкие полосы, интегрированные мосты и удобные съезды обеспечивают плавное движение транспорта. 


С другой стороны открывается удобный выезд на улицу Al Sufouh Road. Магистраль протягивается вдоль побережья от района Dubai Marina к Madinat Jumeirah и Burj Al Arab, а также предлагает потрясающие виды на Аравийский залив и открытое море.


Ближайшие станции метро — Dubai Marina и DMCC. Развитая сеть автобусных остановок. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут на автомобиле.


Развитая инфраструктура

  • Супермаркеты Almaya, Spinneys, Carrefour, Choithrams
  • Торговый центр Dubai Marina Mall
  • Рестораны Bounty Beets, Jetty Lounge, Olives, Esplanade, Celebrities by Mauro Colagreco, Bussola, Mina's Kitchen, Fish Beach Taverna, The Beach Grill, Zeta Seventy Seven
  • Дошкольные учреждения Willow Children's Nursery, Toddler Town British Nursery 
  • Аптеки Life, MedX Pharmacy 
  • Медицинский центр Quality Life Medical Center
  • Парашютный центр Skydive Dubai
  • Набережная Dubai Marina Walk
  • Пляж JBR Beach
  • Яхт-клубы Dubai Marina, Blue Wake, Gold Water, Ibiza, Xtreme


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