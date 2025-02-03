W Residences Dubai Harbour

Описание

Три роскошные жилые башни на берегу Персидского залива в Dubai Harbour. Жилой комплекс W Residences предлагает стильный дизайн, современные удобства и премиальный сервис, согласно высоким стандартам качества компании Marriott International. Изысканные интерьеры, просторные и продуманные планировки обеспечат расслабляющую и комфортную атмосферу прибрежной жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в нейтральных бежевых тонах, встроенная техника и гардеробные, система «Умный дом», панорамные окна. - Для жителей и гостей комплекса предусмотрен круглосуточный фирменный консьерж-сервис Whatever/Whenever® от W Hotels. - Резидентам доступны: полностью оборудованный фитнесс-зал, уникальный двухсотметровый infinity-бассейн, spa-центр, детская игровая комната, коворкинг, бар на крыше здания, кинотеатр, частная студия звукозаписи и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. Поездка до пляжа JBR Beach займет 11 минут, до района Palm Jumeirah – 12 минут, до городского парка Safa Park – 22 минуты. Дорога до сада бабочек Butterfly Garden составит 23 минуты, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 38 минутах пути.