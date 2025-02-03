Каталог
W Residences Dubai Harbour

The Harbour Masters Building, Dubai Harbour, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 98 м² до 1401 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 056 228 $от 10 736 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
98 – 130
1 056 228 – 1 500 068
10 736 – 11 501
2 спальни
146 – 191
1 591 558 – 2 191 422
10 863 – 11 429
3 спальни
230 – 308
3 152 348 – 3 855 138
12 510 – 13 688
4 спальни
314 – 388
4 113 545 – 5 182 844
13 088 – 13 346
5 спален
468 – 475
7 279 236 – 7 382 980
15 543
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Три роскошные жилые башни на берегу Персидского залива в Dubai Harbour. Жилой комплекс W Residences предлагает стильный дизайн, современные удобства и премиальный сервис, согласно высоким стандартам качества компании Marriott International. Изысканные интерьеры, просторные и продуманные планировки обеспечат расслабляющую и комфортную атмосферу прибрежной жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в нейтральных бежевых тонах, встроенная техника и гардеробные, система «Умный дом», панорамные окна. - Для жителей и гостей комплекса предусмотрен круглосуточный фирменный консьерж-сервис Whatever/Whenever® от W Hotels. - Резидентам доступны: полностью оборудованный фитнесс-зал, уникальный двухсотметровый infinity-бассейн, spa-центр, детская игровая комната, коворкинг, бар на крыше здания, кинотеатр, частная студия звукозаписи и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. Поездка до пляжа JBR Beach займет 11 минут, до района Palm Jumeirah – 12 минут, до городского парка Safa Park – 22 минуты. Дорога до сада бабочек Butterfly Garden составит 23 минуты, до популярной достопримечательности Burj Khalifa – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 38 минутах пути.

Локация

На карте
Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Море100 м
Школа900 м
Магазин700 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

