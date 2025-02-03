Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовVega by Acube

Vega by Acube

58, Bloomingdale Villas, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Acube Real Estate Development
Площадь
от 45 м² до 100 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 243 016 $от 4 530 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
45
243 016 – 250 164
5 382 – 5 541
1 спальня
69
342 010
4 935
2 спальни
99 – 100
451 577 – 462 379
4 530 – 4 621
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Sports City. Названный в честь самой яркой звезды созвездия Лиры, апарт-комплекс Vega является отражением архитектурного мастерства. Здесь в каждой детали сочетаются стиль и функциональность, создавая пространство, наполненное гармонией и спокойствием. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты, с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах, панорамными окнами, системой «Умный дом», встроенной техникой и гардеробными. - Для удобства резидентов на парковке установлена ANPR система (технология автоматического распознавания номерных знаков) и предусмотрены зарядные станции для электромобилей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный теннис, беговая дорожка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, детская площадка, кинотеатр на открытом воздухе, игровая комната, дзен-сад, лаунж-зона, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 5 минут, до IMG Worlds of adventure и Global Village – 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa и Burj Al Arab составит 22 минуты, до Palm Jumeirah – 24 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах.

Локация

На карте
58, Bloomingdale Villas, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Новости

  1. Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы
    Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы 03.02.2025
Item 1 of 1
Каталог