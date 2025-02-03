Vega by Acube

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Sports City. Названный в честь самой яркой звезды созвездия Лиры, апарт-комплекс Vega является отражением архитектурного мастерства. Здесь в каждой детали сочетаются стиль и функциональность, создавая пространство, наполненное гармонией и спокойствием. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты, с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах, панорамными окнами, системой «Умный дом», встроенной техникой и гардеробными. - Для удобства резидентов на парковке установлена ANPR система (технология автоматического распознавания номерных знаков) и предусмотрены зарядные станции для электромобилей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный теннис, беговая дорожка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, детская площадка, кинотеатр на открытом воздухе, игровая комната, дзен-сад, лаунж-зона, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 5 минут, до IMG Worlds of adventure и Global Village – 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa и Burj Al Arab составит 22 минуты, до Palm Jumeirah – 24 минуты. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах.