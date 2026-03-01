Сделки в Рамадан в Дубае: за или против?

Опытные риелторы знают: рынок недвижимости в Дубае живет по своим уникальным законам. Для новичков глобальные праздники часто становятся ловушкой стереотипов. Многие думают, что рынок замирает, и совершают свою первую и самую серьезную ошибку.

По факту, Рамадан — это период, когда опытные игроки собирают самые сливки, пока конкуренты остаются не у дел. Давайте разберемся, выгодно ли заключать сделки в праздник и почему этот месяц должен стать вашим главным козырем.

Перед вами те самые факторы, которые делают этот период уникальным для начинающих риэлторов.





Скидки и подарки от застройщиков

В Рамадан застройщики включают режим «благотворительности» в прямом смысле слова. Они конкурируют за клиента, делая предложения, которых не найти в другие месяцы.





Совет для риэлтора! Показывайте клиенту не просто квартиру, а экономию. Покупатель, который откладывал сделку, увидев скидку, часто становится не просто «теплым», а «горячим».





Скорость сделки - выше, чем обычно

Звучит обнадеживающе, но это факт: в Рамадан договоры заключаются быстрее. Покупатели, которые выходят на просмотры в этот месяц — мотивированные люди, желающие успеть до окончания акций. Кроме того, государственные органы, такие как DLD, работают словно часы. Процедуры регистрации может занимать значительно меньше времени.





Меньше конкуренции

Пока коллеги жалуются на спад активности, вы работаете. Рынок покупателей в Рамадан не так сильно переполнен, а значит, меньше вероятность, что вашего клиента перехватят на следующем просмотре.





Приток «религиозных туристов» и инвесторов

Многие считают, что туристов в Рамадан нет, но это миф. В Дубай приезжает большое количество состоятельных семей из стран Персидского залива и Саудовской Аравии, которые часто совмещают малое паломничество с поиском инвестиций. Как правило, в этот период растет число запросов на семейные виллы и элитные апартаменты. Эти люди физически находятся в городе и готовы закрывать сделки «здесь и сейчас».





Эффект дедлайна перед летом

Опытные инвесторы знают, что после Рамадана наступает лето и длительные каникулы, а затем - жара, когда многие уезжают. Поэтому считается, что праздничное время - это один из последних активных рыночных спринтов перед затишьем. Покупатели, которые планировали инвестировать в первом полугодии, вынуждены принимать решения именно сейчас, чтобы успеть до наступления летнего сезона.





Обратная сторона или с чем придется столкнуться

Было бы нечестно рисовать только радужные картинки. В сделках в Рамадан есть определенные нюансы, и к этому нужно быть готовым морально и физически.





Главный вызов — тайминг

Трудовой день сжимается: офисы работают меньше, но это не значит, что вы тоже будете отдыхать.

График опытного риэлтора в Рамадан выглядит приблизительно так:

一 утро: работа с документами, холодные звонки.

一 день: спад активности (время для отдыха).

一 вечер: пик просмотров и сделок. Будьте готовы работать до полуночи .





Культурный код

Вы должны уважать правила игры. Не назначайте встречи в общепринятое время молитвы. Будьте терпеливы: если ваши клиенты постятся, уровень их энергии к вечеру падает, но после захода солнца — резко взлетает. Ваша главная задача на это время просто подстроиться под этот ритм.





Простой план действий в Рамадан для риэлтора

Изучите спецпредложения застройщиков.

Планируйте показы на вечернее время.

Не давите, но и не медлите — акции Рамадана сгорят ровно в полночь после окончания месяца.



