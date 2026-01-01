Каталог
Rixos Al Reem Residences

Rixos Al Reem Residences

RT3, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
East&West Properties
Площадь
от 88 м² до 280 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 649 646 $от 6 407 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
88 – 99
649 646 – 731 123
7 327
2 спальни
137 – 147
917 491 – 976 078
6 602 – 6 676
3 спальни
180 – 248
1 158 835 – 1 819 169
6 407 – 7 327
4 спальни
273 – 280
1 922 816 – 2 057 596
7 034 – 7 327

Описание

Курортная жизнь на берегу моря в самом сердце острова Аль-Рим. Rixos Al Reem Residences — современный проект на набережной Абу-Даби, в котором объединились фирменное пятизвездочное обслуживание и развитая инфраструктура мегаполиса в шаговой доступности. Он идеально подойдет тем, кто хочет сочетать динамичный ритм города и морской отдых. Ключевые особенности — В каждой резиденции: панорамное остекление, встроенная кухонная мебель, сантехника и система «Умный дом» с централизованным управлением климатом. Продуманные планировки обеспечивают плавный переход между гостиной, столовой и спальнями. — На территории комплекса: бассейн на крыше, тренажерный зал, сауна, студия йоги, корт для пиклбола, беговую дорожку, детскую площадку, клуб для подростков, кинотеатр, коворкинг, кафе, ландшафтные сады и зону для барбекю. — Широкий спектр персональных услуг: консьерж-сервис, швейцар и парковщики, круглосуточная охрана. Дополнительно можно воспользоваться вызовом личного повара, няни, химчистки, шофера и клининга. — Владельцы получают статус Diamond в программе Accor Live Limitless, который предоставляет автоматическое повышение категории номера при заселении более чем в 5 600 отелях сети по всему миру, скидку 20% на проживание и VIP-поддержку при планировании путешествий. Преимущества расположения Жилая башня строится на острове Аль-Рим в 600 метрах от побережья Абу-Даби и в 10 минутах от делового центра с удобными транспортными развязками. Дорога до Redwood Montessori Nursery, Reem Central Park, школ Repton, Nord Anglia и GEMS World Academy, Koora Sports, Reem Mall и университета Сорбонна займет 5–10 минут. The Galleria Mall, Louvre, 421 Arts Campus, Zayed Port, Zayed National Museum, Manarat Al Saadiyat, Al Wahda Mall расположены в 10-15 минутах пути на автомобиле. Добраться до NYU Abu Dhabi, Saadiyat Beach Golf Club, Jubail Mangrove Walking Park, Seef Park и Yas Island можно за 20-30 минут. Международный аэропорт Zayed International Airport находится в 30 минутах от клубного дома.

Локация

На карте
RT3, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Море600 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
