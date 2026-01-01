Описание

Курортная жизнь на берегу моря в самом сердце острова Аль-Рим. Rixos Al Reem Residences — современный проект на набережной Абу-Даби, в котором объединились фирменное пятизвездочное обслуживание и развитая инфраструктура мегаполиса в шаговой доступности. Он идеально подойдет тем, кто хочет сочетать динамичный ритм города и морской отдых. Ключевые особенности — В каждой резиденции: панорамное остекление, встроенная кухонная мебель, сантехника и система «Умный дом» с централизованным управлением климатом. Продуманные планировки обеспечивают плавный переход между гостиной, столовой и спальнями. — На территории комплекса: бассейн на крыше, тренажерный зал, сауна, студия йоги, корт для пиклбола, беговую дорожку, детскую площадку, клуб для подростков, кинотеатр, коворкинг, кафе, ландшафтные сады и зону для барбекю. — Широкий спектр персональных услуг: консьерж-сервис, швейцар и парковщики, круглосуточная охрана. Дополнительно можно воспользоваться вызовом личного повара, няни, химчистки, шофера и клининга. — Владельцы получают статус Diamond в программе Accor Live Limitless, который предоставляет автоматическое повышение категории номера при заселении более чем в 5 600 отелях сети по всему миру, скидку 20% на проживание и VIP-поддержку при планировании путешествий. Преимущества расположения Жилая башня строится на острове Аль-Рим в 600 метрах от побережья Абу-Даби и в 10 минутах от делового центра с удобными транспортными развязками. Дорога до Redwood Montessori Nursery, Reem Central Park, школ Repton, Nord Anglia и GEMS World Academy, Koora Sports, Reem Mall и университета Сорбонна займет 5–10 минут. The Galleria Mall, Louvre, 421 Arts Campus, Zayed Port, Zayed National Museum, Manarat Al Saadiyat, Al Wahda Mall расположены в 10-15 минутах пути на автомобиле. Добраться до NYU Abu Dhabi, Saadiyat Beach Golf Club, Jubail Mangrove Walking Park, Seef Park и Yas Island можно за 20-30 минут. Международный аэропорт Zayed International Airport находится в 30 минутах от клубного дома.