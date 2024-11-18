Sea Cliff Residence by IMTIAZ
График платежей *
- При бронировании20%
О проекте
Продажа
Описание
Современный жилой проект Sea Cliff by Imtiaz на территории Dubai Islands акцентируется на прибрежной архитектуре и спокойном, «островном» ритме жизни. Фасад здания выполнен в светлых природных оттенках, а внутренние пространства плавно переходят в наружные, что создает ощущение связи с окружающей средой и морским пейзажем. Ключевые особенности: – Во всех апартаментах предусмотрены балконы, панорамное остекление и продуманные планировки с отдельными зонами для гостиной и кухни с интегрированной бытовой техникой. – Инфраструктура комплекса благоустроена и включает ландшафтные сады с различными типами озеленения. Созданы зоны для отдыха и прогулок. – Резидентам доступен открытый бассейн для взрослых и отдельный детский бассейн, а также джакузи. Для занятий спортом оборудован тренажерный зал, открытая зона для йоги и беговая дорожка. Для семей с детьми обустроена детская площадка и игровые зоны. Преимущества расположения Расположение комплекса обеспечивается быстрый доступ как к историческим районам Дубая, так и к деловым и туристическим центрам. До района Deira и Gold Souk можно доехать примерно за 10 минут. Downtown Dubai, Burj Khalifa и Business Bay находятся примерно в 20 минутах езды. До Jumeirah Beach и La Mer можно добраться за 25 минут, а до Dubai Marina и JBR – за 30 минут. Дорога до Dubai International Airport (DXB) занимает 15 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Бильярдная
- Кинотеатр
- Библиотека
- Детская площадка
- Игровая зона
- Джакузи
- Бассейн
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Коворкинг
- Сад
- Лобби для гостей
- Переговорная
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Открытый балкон
- Терраса
- Набережная