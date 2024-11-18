Каталог
Sea Cliff Residence by IMTIAZ

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 67 м² до 377 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 543 227 $от 4 981 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
67
543 227
8 042
2 спальни
129
857 726
6 642
3 спальни
146
1 241 661
8 470
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой проект Sea Cliff by Imtiaz на территории Dubai Islands акцентируется на прибрежной архитектуре и спокойном, «островном» ритме жизни. Фасад здания выполнен в светлых природных оттенках, а внутренние пространства плавно переходят в наружные, что создает ощущение связи с окружающей средой и морским пейзажем. Ключевые особенности: – Во всех апартаментах предусмотрены балконы, панорамное остекление и продуманные планировки с отдельными зонами для гостиной и кухни с интегрированной бытовой техникой. – Инфраструктура комплекса благоустроена и включает ландшафтные сады с различными типами озеленения. Созданы зоны для отдыха и прогулок. – Резидентам доступен открытый бассейн для взрослых и отдельный детский бассейн, а также джакузи. Для занятий спортом оборудован тренажерный зал, открытая зона для йоги и беговая дорожка. Для семей с детьми обустроена детская площадка и игровые зоны. Преимущества расположения Расположение комплекса обеспечивается быстрый доступ как к историческим районам Дубая, так и к деловым и туристическим центрам. До района Deira и Gold Souk можно доехать примерно за 10 минут. Downtown Dubai, Burj Khalifa и Business Bay находятся примерно в 20 минутах езды. До Jumeirah Beach и La Mer можно добраться за 25 минут, а до Dubai Marina и JBR – за 30 минут. Дорога до Dubai International Airport (DXB) занимает 15 минут.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Школа6 км
Магазин500 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости

Каталог