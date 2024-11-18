Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае

Часто клиенты не могут определиться, какой тип жилья подойдет им для приобретения. Здесь на помощь приходит брокер по недвижимости. Именно специалист должен подсветить все нюансы и помочь инвестору сделать шаг в правильном направлении. А как быть, если брокер не уверен в своих знаниях? Разбираемся вместе, чем студия лучше апартаментов и наоборот.





Как правило, разница в цене между студией и однокомнатной квартирой небольшая. К тому же это самые востребованные типы жилья, приобретаемые для инвестиций. Какую же недвижимость выбрать, чтобы не ошибиться?





Те случаи, когда покупать студию в Дубае выгоднее

Многие в России привыкли, что студия 一 это маленькое пространство, часто с неудобным зонированием. Однако в эмиратах такая недвижимость продумана до мелочей и очень комфортна для жизни. Зоны в квартире-студии в Дубае идеально вписаны в интерьер, сочетаются между собой и обладают максимальным функционалом. Отличительная черта такой недвижимости 一 меблировка (которая встречается довольно часто) и комплектация бытовой техникой.









Последующая сдача в краткосрочную аренду

Если ваш клиент хочет сдавать квартиру посуточно и получать с этого доход, то ему лучше приобрести студию в туристическом, прибрежном или деловом районе. Обычно люди, ищущие жилье для отпуска или коротких рабочих поездок, предпочитают недорогие студии небольшой площади. Такие локации, как Dubai Marina, JVC, Business Bay, Jumeirah будут идеальными для покупки недвижимости с последующей сдачей в краткосрочную аренду.





Быстрая перепродажа

В туристических районах быстрее всего в цене растут именно студии. Если апартаменты с одной спальней в этой же локации стоят выше на 25%, то выгодно вложить деньги в студию. А через некоторое время перепродать дороже.





Чем выгодна покупка студии

Стоимость. Ваш клиент может купить студию по относительно низкой цене и получить полноценный доступ ко всем удобствам жилого комплекса.

Дешевая уборка и обслуживание, а также минимальные расходы за коммунальные платежи.

Хорошие инвестиционные возможности для клиентов с небольшим бюджетом.





ТОП-3 квартиры-студии для ваших клиентов

Vitality by Segrex 一 жилой комплекс, расположенный в престижном районе JVC. Основная фишка проекта в том, что все лоты сдаются с полной меблировкой. Поэтому после получения ключей владельцу можно сдавать квартиру практически сразу, не теряя потенциального дохода. Дополнительным плюсом будет развитая внутренняя инфраструктура комплекса: бассейн, спортивный зал, студия йоги, кофейня, система «умный консьерж​​» и др.





Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 601 905 AED





99 Parkplace by Tabeer 一 проект, расположенный в экологически чистом районе JVC. Все лоты имеют дизайнерский интерьер и оборудованы кухней с премиальной бытовой техникой. Бонус для владельцев 一 система «умный дом​​». На территории жилого комплекса можно найти развлечения на любой вкус. Здесь планируются взрослый и детский бассейны, кинотеатр под открытым небом, джакузи, спортивный зал и др. Поездка до любых ключевых районов Дубая (Dubai Marina, DubaiLand и др.) займет от 15 до 30 минут на автомобиле.

Срок сдачи: 4 квартал 2025 года

Стоимость: от 685 099 AED





Cove Edition I by Imtiaz - уникальный жилой комплекс, расположенный в районе DubaiLand. Все лоты полностью меблированы. Для жителей и гостей комплекса предоставляется зарядная станция для электромобилей. Внутренняя инфраструктура довольно разнообразна: терраса для барбекю, лаунж-зона на крыше, spa-зона, бассейн, тренажерный зал и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2026 года

Стоимость: от 900 463 AED





Те случаи, когда покупать апартаменты с одной спальней в Дубае выгоднее

Последующая сдача в долгосрочную аренду

Для тех, кто приезжает в Дубай надолго, площадь студии может показаться маленькой. Люди, перебирающиеся в эмират на длительный срок, в основном предпочитают держаться подальше от туристических районов, но при этом не находиться далеко от центра города. Апартаменты в благоустроенной спальной локации идеально подойдут для комфортной жизни.

Кстати, если ваш клиент выберет недвижимость в жилом комплексе премиум-класса, то его арендаторы также смогут в дальнейшем воспользоваться обслуживанием и набором дополнительных сервисов и услуг.





Быстрая перепродажа

Апартаменты с одной спальней, расположенные в популярном районе, также являются выгодной инвестицией. Правда, есть одно небольшое условие: данная недвижимость должна быть дороже студии в похожей локации максимум на 20−25%. Если сумма превысит определенный порог 一 перепродать апартаменты будет сложнее.





ТОП-3 апартаментов для ваших клиентов

Dubai Harbour Residences by H&H 一 элегантный жилой комплекс, находящийся на берегу Персидского залива. Во всех апартаментах предусмотрены панорамные окна, балконы и высокие потолки. Доступ к частному пляжу 一 идеальный бонус для владельцев. Внутренняя инфраструктура комплекса будет включать в себя infinity-бассейн, тренажерный зал, площадку для занятий йогой, сауну и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 883 523 AED





Luma Park Views by Town 一 проект, расположенный в современном районе JVC. Апартаменты предоставляются с чистовой отделкой и полностью оборудованной кухней. Все лоты оснащены балконами, с которых открывается живописный вид на зеленые парки. Внутри комплекса будут находиться несколько бассейнов, тренажерный зал, ландшафтные сады, кафе и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 207 296 AED





Electra by Acube 一 инновационный проект, который подарит владельцам эксклюзивный образ жизни. Жильцы, не покидая пределов комплекса, смогут наслаждаться отдыхом у частного бассейна, развлечениями в аквапарке, занятиями в тренажерном зале, просмотром фильмов в собственном кинотеатре. Бонус 一 оснащение всех апартаментов системой «умный дом».

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 382 097 AED