Cove Edition I by Imtiaz

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Land. В просторных апартаментах Cove Edition I каждый элемент продуман и создан для вашего комфорта. Здесь царит атмосфера спокойствия, тишины и гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой, панорамными окнами, балконами и полностью меблированы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, площадка для барбекю, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, общественные пространства для работы и отдыха, лаунж-зона на крыше. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. Инфраструктура района Dubailand — это масштабный проект, который стремительно развивается и представляет собой целый «город в городе» со множеством закрытых комьюнити. В каждом сообществе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детские сады, начальные школы, медицинские центры и торговые центры. Преимущества расположения Проект расположен вблизи автомагистрали Al Ain Dubai Road, которая обеспечивает легкий доступ к основным знаковым локациям Дубая. Дорога до Global Village и IMG World займет 10 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Frame – 20 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит также 20 минут.