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ГлавнаяЖилые комплексыCove Edition I by Imtiaz

Cove Edition I by Imtiaz

Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 37 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 605 359 AEDот 7 858 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

Подробнее
При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 – 60
605 359 – 699 454
11 531 – 16 295
1 спальня
73 – 127
906 659 – 1 005 571
7 858 – 12 302
2 спальни
107
1 241 556 – 1 289 100
11 580 – 12 023

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Land. В просторных апартаментах Cove Edition I каждый элемент продуман и создан для вашего комфорта. Здесь царит атмосфера спокойствия, тишины и гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой, панорамными окнами, балконами и полностью меблированы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, площадка для барбекю, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, общественные пространства для работы и отдыха, лаунж-зона на крыше. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. Инфраструктура района Dubailand — это масштабный проект, который стремительно развивается и представляет собой целый «город в городе» со множеством закрытых комьюнити. В каждом сообществе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детские сады, начальные школы, медицинские центры и торговые центры. Преимущества расположения Проект расположен вблизи автомагистрали Al Ain Dubai Road, которая обеспечивает легкий доступ к основным знаковым локациям Дубая. Дорога до Global Village и IMG World займет 10 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Frame – 20 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит также 20 минут.

Инфраструктура

На карте
Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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