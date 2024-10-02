Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов

Будем честны, туризм в Дубае растет достаточно быстро. Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть следующее: в 2019 году ОАЭ не входили даже в десятку лучших стран, имеющих доход от туризма. Но уже в 2022 году эмираты смогли вырваться на четвертое место. В то время доход составил около $ 61 млрд. Со временем рост не прекратился. Например, в 2023 году сфера туризма увеличилась на 26%.





Факторы, повлиявшие на рост туризма в ОАЭ

Один из пунктов генерального плана развития Дубая до 2040 года гласит, что через шесть лет поток туристов будет составлять не менее 40 миллионов в год.

За последнее время произошла активная маркетинговая кампания, которая улучшила имидж ОАЭ.

Правительство Дубая и других эмиратов сосредоточилось на создании туристической инфраструктуры.

В прошлом году объем суммы проводимых мероприятий в Дубае достиг $ 44,7 млрд. Эмират давно стал идеальной площадкой для событийного туризма. Ожидается, что за шесть лет индустрия выставок, конференций и прочих мероприятий вырастет на 8,5%.

Дубай также стремится стать глобальным центром медицинского туризма.

В 2023 году Dubai Mall стал самым посещаемым местом в мире: в нем побывало около 105 млн. человек. Неоспоримо, что по настоящее время торговый центр вносит большой вклад в развитие шопинг-туризма.









Какие масштабные проекты развивают туризм в ОАЭ

Правительство ОАЭ каждый год придумывает новые и новые способы для привлечения отдыхающих. Строительство следующих проектов окажет значительное влияние на индустрию туризма, а также положительно отразится на экономике страны.





На 2026 год запланирован запуск аэротакси . Благодаря ему от Дубая до Абу-Даби можно будет добраться за полчаса. Это в два раза быстрее, чем сейчас. Компания, разрабатывающая проект, планирует, что в скором времени летающее такси будет также привычно жителям эмиратов, как автобус.

. Благодаря ему от Дубая до Абу-Даби можно будет добраться за полчаса. Это в два раза быстрее, чем сейчас. Компания, разрабатывающая проект, планирует, что в скором времени летающее такси будет также привычно жителям эмиратов, как автобус. Также в Дубае планируется создание самого большого искусственного рифа во всем мире (Dubai Reefs). Он станет домом для разнообразных кораллов и рыб и, конечно, привлечет внимание множества туристов. Тем более, в планах сделать все возможное, чтобы люди заинтересовались новой достопримечательностью. Например, построить рядом научный центр по изучению океана и создать развлекательную инфраструктуру. Проект будет полностью готов к 2027 году.









Наверняка все в курсе строительства казино в Рас-эль-Хайме . Планируется, что к 2030 году его наличие в эмирате увеличит туристический поток в 5 раз. А цены на недвижимость в Рас-эль-Хайме, возможно, подскочат от 30% до 50%.

. Планируется, что к 2030 году его наличие в эмирате увеличит туристический поток в 5 раз. А цены на недвижимость в Рас-эль-Хайме, возможно, подскочат от 30% до 50%. Целый город, построенный вокруг аэропорта Аль-Мактум, вероятно, поменяет рынок недвижимости. Как только строительство будет завершено, район, в котором он будет находиться (Dubai South), может стать вторым центром Дубая.





Cresswell Residences — жилой комплекс, расположенный в районе Dubai South, станет воплощением мечты для ценителей эстетики и комфорта. Развитая внутренняя инфраструктура: сад на крыше, бассейн, фитнес-центр и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2025 года

Стоимость: от 850 000 AED





Почему развитие туризма в ОАЭ важно для инвестора

В последнее время многие туристы предпочитают останавливаться не в отелях, а в съемных апартаментах. На это существуют свои причины: таким образом можно ненадолго почувствовать себя словно дома, да и по стоимости часто выходит дешевле. Для инвестора туристический сезон — хороший шанс сдавать собственное жилье в аренду и тем самым постепенно окупать расходы за недвижимость.

Чем больше мероприятий будет проводиться в Дубае и других эмиратах, тем больше будет спрос на краткосрочную аренду квартир. В этом случае владельцы недвижимости смогут рассчитывать на более высокую доходность благодаря повышенному спросу.

На сегодняшний момент многие приезжают в эмираты на время лечения. Обычно они не останавливаются в отелях, а снимают апартаменты, так как срок пребывания в стране может быть довольно длительным. Такие туристы чаще всего выбирают квартиры в новостройках, акцентированных на здоровом образе жизни. Например, в тех комплексах, где упор сделан на внутреннюю инфраструктуру с wellness-зонами и spa-процедурами.





Cove Edition I — идеальный проект, квартиры в котором отлично подойдут для сдачи в аренду туристам. Жилой комплекс расположен в районе Dubailand, где находится все необходимое для комфортной жизни. Внутренняя инфраструктура комплекса придется по душе владельцам и гостям: бассейн на крыше, spa, сауна, зона отдыха и зеленые сады.

Срок сдачи: 2 квартал 2026

Стоимость: от 900 463 AED





Шопинг-туризм не существует сам по себе. Он тесно связан с такими отраслями, как краткосрочная аренда, рестораны и развлекательная индустрия. Поэтому на развитие экономики эмирата шопинг-туризм влияет комплексно.





Интересные факты о туризме в Дубае вместо заключения

За 2023 год эмират принял более 17 млн. туристов.

Наибольшей популярностью отдых в Дубае пользуется у жителей Индии и Омана. Туристы из России занимают пятое место.

По данным WTTC*, в 2024 году в туристической индустрии ОАЭ будет создано более 23 000 рабочих мест. Руководство отелей и гостиниц предполагают, что туристы потратят в этом году около $ 55 млрд.

В Абу-Даби планируют к строительству остров здорового образа жизни (на заметку всем, кто каждую неделю садится на диету с понедельника). Теперь отвертеться не получится!





*WTTC — Всемирный совет путешествий и туризма