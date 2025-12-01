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Cresswell Residences by ESNAD

2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикEsnad Management
Площадьот 77 м² до 161 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена768 000 AED
от 768 000 AED
от 9 505 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%76 800 AED
При оформлении договора
4%30720 AED
До даты ввода в эксплуатацию
15%115 200 AED
После передачи
75%576 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 768 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Аэропорт10 км

Описание

Разработанный с учетом высоких стандартов качества и стиля, комплекс Cresswell Residences в районе Dubai South представляет собой сочетание утонченности и функциональности. Апартаменты, отражающие современные тренды жизни, станут идеальным выбором для ценителей эстетики и комфорта. Ключевые особенности – Сад на крыше и площадки для отдыха и развлечений на свежем воздухе. – Удобства для поддержания здорового образа жизни: фитнес-центр, бассейн и сауна. – Апартаменты с панорамным остеклением и продуманными планировками. – Высококачественные отделочные материалы и современные решения в дизайне интерьеров. – Охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением и просторные парковочные места. Инфраструктура района Район активно развивается и обещает стать новым центром притяжения для бизнеса и туризма. Dubai South предполагает разнообразную архитектуру и условия для качественного образа жизни благодаря будущим торговым центрам, ресторанам, медицинским и образовательных учреждениям. Преимущества расположения Комплекс имеет выезд на крупные автомагистрали Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Expo Road и Emirates Road. До Al Maktoum International Airport можно добраться менее чем за 10 минут. Дорога до крупных развлекательных парков IMG World и Dubai Parks and Resorts займет 20 минут, до района Palm Jebel Ali — 15 минут, а до Palm Jumeirah — 23 минуты. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 30 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
77 - 77
768 000 - 768 000
9 850 - 9 850
2 спальни
124 - 126
1 240 000 - 1 250 000
9 913 - 9 965
3 спальни
161 - 161
1 538 000 - 1 538 000
9 505 - 9 540

Инфраструктура

2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates