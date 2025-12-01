Cresswell Residences by ESNAD

Описание

Разработанный с учетом высоких стандартов качества и стиля, комплекс Cresswell Residences в районе Dubai South представляет собой сочетание утонченности и функциональности. Апартаменты, отражающие современные тренды жизни, станут идеальным выбором для ценителей эстетики и комфорта. Ключевые особенности – Сад на крыше и площадки для отдыха и развлечений на свежем воздухе. – Удобства для поддержания здорового образа жизни: фитнес-центр, бассейн и сауна. – Апартаменты с панорамным остеклением и продуманными планировками. – Высококачественные отделочные материалы и современные решения в дизайне интерьеров. – Охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением и просторные парковочные места. Инфраструктура района Район активно развивается и обещает стать новым центром притяжения для бизнеса и туризма. Dubai South предполагает разнообразную архитектуру и условия для качественного образа жизни благодаря будущим торговым центрам, ресторанам, медицинским и образовательных учреждениям. Преимущества расположения Комплекс имеет выезд на крупные автомагистрали Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Expo Road и Emirates Road. До Al Maktoum International Airport можно добраться менее чем за 10 минут. Дорога до крупных развлекательных парков IMG World и Dubai Parks and Resorts займет 20 минут, до района Palm Jebel Ali — 15 минут, а до Palm Jumeirah — 23 минуты. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 30 минутах от комплекса.