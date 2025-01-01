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Imtiaz Developments

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Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.

Преимущества Imtiaz Developments:

- культовые архитектурные решения

- органичные сочетания артистизма и функциональности

- уникальные районы

- захватывающие виды


Неустанно стремясь к инновациям и совершенству, Imtiaz Developments продолжает расширять границы возможного, меняя будущее недвижимости.

 


4 предложения
Sunset Bay by Imtiaz
Sunset Bay by Imtiaz
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 93 м² до 249 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 93 м²от 2 124 792 AED
2 спальниот 125 м²от 2 609 217 AED
3 спальниот 212 м²от 5 512 202 AED
от 2 124 792 AEDот 12 816 AED/м²
Cove Edition 4 by Imtiaz
Cove Edition 4 by Imtiaz
Tulip Oasis 6, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 38 м² до 42 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 670 332 AED
от 670 332 AEDот 17 330 AED/м²
Cove Edition 3 by Imtiaz
Cove Edition 3 by Imtiaz
Ajmal Sarah Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 38 м² до 76 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 663 954 AED
1 спальняот 76 м²от 1 024 724 AED
от 663 954 AEDот 13 476 AED/м²
Beach Walk Grand by Imtiaz
Beach Walk Grand by Imtiaz
123, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 87 м² до 87 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 87 м²от 2 482 155 AED
от 2 482 155 AEDот 28 423 AED/м²
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