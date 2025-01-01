Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 93 м² до 249 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 93 м²от 2 124 792 AED
2 спальниот 125 м²от 2 609 217 AED
3 спальниот 212 м²от 5 512 202 AED
Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Преимущества Imtiaz Developments:
- культовые архитектурные решения
- органичные сочетания артистизма и функциональности
- уникальные районы
- захватывающие виды
Неустанно стремясь к инновациям и совершенству, Imtiaz Developments продолжает расширять границы возможного, меняя будущее недвижимости.