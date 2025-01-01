Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.

Преимущества Imtiaz Developments:

- культовые архитектурные решения

- органичные сочетания артистизма и функциональности

- уникальные районы

- захватывающие виды





Неустанно стремясь к инновациям и совершенству, Imtiaz Developments продолжает расширять границы возможного, меняя будущее недвижимости.



