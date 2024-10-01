Cove Edition 2 by Imtiaz

Описание

Изысканная жилая башня в Dubailand. В апарт-комплексе Cove Edition 2 гармонично сочетаются природные мотивы с городским комфортом, предлагая жителям безмятежное уединение от суеты мегаполиса. Каждая деталь тщательно продуманных интерьеров привносит нотку роскоши в вашу повседневную жизнь. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с дизайнерской отделкой с золотыми акцентами и встроенной техникой. - Для удобства резидентов и гостей комплекса предусмотрены дополнительные парковочные места для посетителей и зарядная станция для электромобилей. - На территории дома расположены: фитнесс зал, infinity-бассейн, площадка для барбекю, кинотеатр, лаунж зона на крыше, игровая комната. Инфраструктура района Dubailand – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити представляет собой своеобразный «город в городе». Здесь есть вся необходимая для проживания инфраструктура: торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, детские сады, школы, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на Al Ain – Dubai Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Outlet Mall и Silicon Oasis, за 10 минут – до Global Village и IMG World. Таки популярные локации города как Dubai Downtown, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут.