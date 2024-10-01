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Cove Edition 2 by Imtiaz

Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 37 м² до 117 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 220 447 $от 4 341 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
220 447
5 830
1 спальня
68 – 69
366 106 – 366 109
5 297 – 5 311
2 спальни
109 – 117
512 185
4 341 – 4 696
Брошюра проекта

Описание

Изысканная жилая башня в Dubailand. В апарт-комплексе Cove Edition 2 гармонично сочетаются природные мотивы с городским комфортом, предлагая жителям безмятежное уединение от суеты мегаполиса. Каждая деталь тщательно продуманных интерьеров привносит нотку роскоши в вашу повседневную жизнь. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с дизайнерской отделкой с золотыми акцентами и встроенной техникой. - Для удобства резидентов и гостей комплекса предусмотрены дополнительные парковочные места для посетителей и зарядная станция для электромобилей. - На территории дома расположены: фитнесс зал, infinity-бассейн, площадка для барбекю, кинотеатр, лаунж зона на крыше, игровая комната. Инфраструктура района Dubailand – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити представляет собой своеобразный «город в городе». Здесь есть вся необходимая для проживания инфраструктура: торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, детские сады, школы, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на Al Ain – Dubai Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Outlet Mall и Silicon Oasis, за 10 минут – до Global Village и IMG World. Таки популярные локации города как Dubai Downtown, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
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