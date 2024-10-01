Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов

В последнее время россияне часто выбирают ОАЭ в качестве постоянного места жительства. Здесь все создано для комфортной адаптации мигрантов. Например, в Дубае находится сообщество русскоговорящих жителей, а также функционирует школа Russian International School в районе Дейра с российской образовательной программой. Многие приезжие из России отмечают, что в новой стране чувствуют себя отлично и быстро приспосабливаются к местному образу жизни.





Почему россияне выбирают ОАЭ:

Высокий уровень безопасности. Не зря Абу-Даби из года в год занимает первое место в международных рейтингах как самый безопасный город.

Низкие налоги или их отсутствие.

Курортный климат. В ОАЭ можно чувствовать себя словно на отдыхе круглый год.

Доступная современная недвижимость. Практически все жилые комплексы в Эмиратах обладают развитой внутренней инфраструктурой. Жители могут пользоваться бассейнами, фитнес-залом и другими локациями, созданными для комфортного отдыха. За безопасность обычно отвечают охрана и камеры видеонаблюдения.

Стабильная экономика.

Высокий уровень доходов. В среднем зарплата в стране составляет около 20 000 — 25 000 AED.

Здравоохранение здесь является одним из лучших в мире. Поэтому качественное медицинское обслуживание привлекает множество экспатов.









Шаг 1: получите визу

Для того чтобы комфортно чувствовать себя в Объединенных Арабских Эмиратах, необходимо получить резидентскую визу. Это некий аналог вида на жительство. Получить ее можно несколькими способами.

Устроиться на работу в местную компанию . Для этого нужно приглашение от вашего работодателя. Обычно такую визу дают на несколько лет с возможностью продления, если вы продолжите трудиться в этой же компании.

. Для этого нужно приглашение от вашего работодателя. Обычно такую визу дают на несколько лет с возможностью продления, если вы продолжите трудиться в этой же компании. Поступить в местный университет . Цена одного года обучения в ВУЗе в среднем составляет 18 000 — 20 000 AED.

. Цена одного года обучения в ВУЗе в среднем составляет 18 000 — 20 000 AED. Можно работать на фрилансе . При этом важно подтверждение дохода: он должен составлять не менее 15 000 AED в месяц.

. При этом важно подтверждение дохода: он должен составлять не менее 15 000 AED в месяц. Открыть собственный бизнес . В ОАЭ стартапы активно поддерживаются правительством. Чтобы получить резидентскую визу за создание собственной фирмы, необходимо вложить не менее 500 000 AED.

. В ОАЭ стартапы активно поддерживаются правительством. Чтобы получить резидентскую визу за создание собственной фирмы, необходимо вложить не менее 500 000 AED. Купить недвижимость. Для того чтобы получить визу в Дубае на 2 года (с возможностью продления), нужно приобрести жилье от 750 000 AED.





Шаг 2: внимательно читайте трудовой договор

Если вы переезжаете по работе, то внимательно изучите трудовой договор . Помимо суммы, выдаваемой в качестве зарплаты каждый месяц, в нем могут быть учтены и другие пункты. Например, обеспечение вас медицинской страховкой. Некоторые фирмы могут предложить оформить ее и на вашу семью, однако если в вашей компании нет такой услуги — все расходы на создание страховки лягут на вас. Какие-то фирмы предлагают также оплачивать арендованное жилье и частично закрывать счет за обучение детей в школе. Однако все эти пункты согласовываются на этапе подписания договора.





Шаг 3: учитывайте расходы

Переезд в другую страну всегда сопровождается повышенными тратами. Необходимо максимально просчитать все сопутствующие расходы . Определитесь, будете ли вы покупать собственное жилье или хотите первое время снимать апартаменты. Дополнительные средства также понадобятся на транспортировку имущества. Однако этого шага можно избежать, если вы будете арендовать или покупать квартиру с полной меблировкой.





Шаг 4: изучите местное законодательство

Местное законодательство ОАЭ представлено сводом правил и нормативных актов, регулирующих различные сферы жизни общества. Россиянам могут быть непривычны некоторые пункты, и лучше разобраться с ними до переезда в новую страну. Нарушение законов может повлечь за собой серьезные наказания, включая штрафы и лишение свободы. В целом местное законодательство направлено на обеспечение благополучия граждан и защиту их прав и свобод с учетом культурных и религиозных особенностей страны. Также позаботьтесь о языковой подготовке. В ОАЭ широко используется английский язык в деловом и повседневном общении.









Шаг 5: постарайтесь учесть подводные камни при покупке недвижимости

Для того чтобы купить квартиру в Дубае, необходимо обратиться к надежному брокеру. Именно он убережет вас от ошибок и расскажет о нюансах заключения сделки. Вот три основные ошибки, которые совершают иностранные граждане при покупке жилья.





Забывают про сопутствующие расходы. Помимо суммы, которую придется заплатить за жилье, нужно добавить дополнительные цифры: 4% — сбор DLD, 5% — НДС и т. д. Выбирают ненадежного застройщика. Необходимо обращать внимание на портфолио, законченные объекты, взаимодействие с клиентами, а также читать отзывы. Неразвитая локация. Не нужно выбирать объекты в тех жилых комплексах, которые расположены практически в пустыне и кроме стройки и песка в районе ничего нет. Такая недвижимость может подойти для инвестиций, так как в будущем локация может стать перспективной. Однако для жизни «здесь и сейчас» лучше выбирать районы с развитой инфраструктурой: школами, магазинами, медицинскими учреждениями и парками.





Итог

Резюмируя, сделаем для вас краткую памятку, как переехать жить в ОАЭ из России.