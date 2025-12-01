Личный ассистент 24/7: ИИ-помощник для риэлтора

ИИ-помощник — цифровой персональный консультант, доступный в любое время суток.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Это не обычный чат-бот, а интеллектуальный ассистент, способный понять ваш запрос и выделить из множества проектов именно те, которые подойдут вам.

Что уже умеет наш ИИ-помощник?

Подберет страну , в точности отвечающую заданным критериям: климат, бюджет в выбранной валюте, цели инвестирования и инфраструктура. ИИ-ассистент не только предложит вам самую подходящую локацию, но и проконсультирует по вопросам налогов, ВНЖ, релокации и даже стоимости жизни в этой стране . Предложит жилые комплексы на основе фильтров по наличию инфраструктуры и качественным параметрам: тренажерный зал на территории, набережная или парк поблизости, тип застройки и т.д. Если вы уже определились с проектом — расскажет подробнее о нем и предоставит ссылку на детальную карточку жилого комплекса с планировками, галереей изображений и точными характеристиками. Покажет пример юнита в выбранном ЖК с типовыми параметрами, метражом и планировкой. Важно: ИИ-ассистент помогает понять, есть ли в ЖК приблизительно подходящие вам лоты. Выбор конкретного лота для выхода на сделку осуществляется при общении с менеджером после создания заявки на нашей платформе.

Пример запроса для работы с ИИ-помощником от Housebook

Клиент хочет найти двухкомнатные апартаменты у моря в месте с теплым климатом. Его главный запрос — комфортная инфраструктура для семей с детьми, включая сады, школы и досуговые зоны в самом ЖК.





ИИ-ассистент обрабатывает вопрос, выделяет ключевые моменты и проводит по ним поиск. В итоге он предоставляет список оптимальных стран, варианты жилых комплексов и ориентировочную планировку двухкомнатной квартиры вашей мечты.

Помимо технического анализа, ИИ-помощник от Housebook сможет рассказать об особенностях государства и о том, почему оно подходит семьям с детьми, описать плюсы жилого проекта и поделиться информацией о самих юнитах в продаже.

Что пока недоступно ИИ-помощнику

На данный момент запущена первая версия ассистента, и мы усиленно работаем над новыми планами его развития и функциями, но честно рассказываем про ограничения:

Поиск самого дешевого лота

ИИ может подбирать варианты под заданный бюджет, но пока не способен:

– находить самый недорогой объект в каталоге;

– одновременно учитывать минимальную цену и качественные характеристики.

Точный учет расстояний («1 км до моря»)

Ассистент пока не распознает строгие числовые ограничения в расстояниях, поэтому может лишь предложить варианты, расположенные в целом недалеко от моря.

Подбор по районам и точечным локациям

ИИ ориентируется только на крупные географические зоны — страны, города, регионы. Он может предлагать объекты:

– по эмиратам (Дубай, Абу-Даби);

– по городам (Батуми, Тбилиси).

Но он не выполняет поиск по конкретным районам, например, по Убуду на Бали — только по острову в целом.

Расчет доходности

Для формирования приблизительного прогноза ИИ использует усредненные показатели по стране и районам и пока не умеет анализировать особенности доходности отдельных ЖК или конкретных юнитов.

Будущие инновации на рынке недвижимости

Функции, которые мы описали, — лишь начало. ИИ-помощник Housebook будет и дальше совершенствоваться, адаптироваться к вашим потребностям и открывать новые возможности. Приглашаем вас стать частью нашей экосистемы и этой трансформации, чтобы вместе переопределить стандарты поиска жилья по всему миру.