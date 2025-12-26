ТОП- 5 ошибок начинающих риэлторов в Дубае

Каждый год в Дубай приезжают сотни амбициозных новичков с желанием покорить один из самых динамичных рынков недвижимости в мире. Но, увы, золотые пески скрывают также ловушки. Большинство начинающих риэлторов наступают на одни и те же грабли. Мы выделили 5 ключевых ошибок, которые обычно мешают карьере агента по недвижимости в ОАЭ прямо на старте.





1. Игра «в одиночку» и пренебрежение сетью контактов





Самая частая и роковая ошибка. Многие приезжают с установкой «я сам все продам» и игнорируют необходимость нетворкинга и агентского комьюнити. Однако в Дубае сделки проходят не только в офисах, но и на бизнес-ланчах, спортивных мероприятиях, выставках и даже в соцсетях.

Что происходит? Новичок усердно «бьется» над своей маленькой базой, в то время как опытные риэлторы обмениваются клиентами и лидами внутри профессионального сообщества.

Решение. Инвестируйте 30% своего времени не в холодные звонки, а в построение отношений. Посещайте все профильные ивенты, заведите аккаунт в социальных сетях с упором на экспертизу, а не на продажи.





2. Недостаток знаний об объекте и районе





Клиенты приезжают в Дубай с разных уголков планеты и часто задают каверзные вопросы. Чем отличается обслуживание в разных жилых комплексах? Почему в этом здании выше сервисный сбор? Каковы реальные виды из квартиры на 25-м этаже? Какая транспортная доступность будет здесь через 3 года?

Что происходит? Новичок теряет доверие на просмотре, не сумев ответить на вопросы, выходящие за рамки заученного скрипта.

Решение. Станьте гидом по району для самого себя. Изучайте не только цены, но и инфраструктуру, планы развития, историю застройщиков, специфику коммунальных платежей.





3. Работа «на всех» и отсутствие ниши





Рынок Дубая огромен и сегментирован: бюджетные апартаменты в Discovery Gardens, виллы на Palm Jumeirah, инвестиционные лоты и др. Попытка охватить все сразу приводит к распылению сил и статусу «очередного агента».

Что происходит? Вы не можете сформировать репутацию эксперта, если сегодня продаете студенческие апартаменты, а завтра пентхаус.

Решение. Выберите свою нишу на старте и станьте в этом лучшим (да-да, так просто).





4. Нарушение культурного кода и юридических тонкостей





Пусть Дубай и мультикультурный эмират, но все же он регламентирован до мелочей. Ошибки здесь стоят дорого. Промолчать о нюансах ипотеки для нерезидента, неверно объяснить процедуру оформления визы при покупке, быть слишком настойчивым с клиентом из определенной культуры – все это может сорвать сделку.

Что происходит? Потеря комиссии, испорченная репутация и, в худшем случае, проблемы с лицензией.

Решение. Изучите не только законы о недвижимости, но и основы кросс-культурной коммуникации. Всегда работайте честно и прозрачно, советуйтесь с юристами в сложных случаях.





5. Недооценка digital-продвижения и личного бренда





Разместить публикацию на местных онлайн-порталах – это база. Рынок переполнен, и клиенты ищут не просто агента, а эксперта, чье мнение имеет значение. Отсутствие качественного контента, неоднозначные социальные сети с размытыми фото, «мертвый» профессиональный блог – все это звучит как приговор в 2025 году.

Что происходит? Вас либо не находят, либо не видят разницы между вами и сотней других агентов.

Решение. Инвестируйте в профессиональную фото- и видеосъемку объектов. Ведите блог: анализируйте тренды рынка, делайте обзоры районов, интервьюируйте застройщиков. Покажите, что вы не продавец, а ценный консультант.