Глоссарий риэлтора в Дубае в 2025 году

Язык риэлтора в Дубае в 2025 году состоит из устоявшихся бюрократических аббревиатур и новых современных терминов. Их знание уже сегодня дает реальное конкурентное преимущество риэлторам. Поэтому читайте наш глоссарий и запоминайте!





Основные термины, проверенные временем





DLD (Dubai Land Department)

Ваш главный государственный партнер. Все финальные регистрации сделок и прав собственности проходят здесь. Используйте фразу: «Отправим сделку в DLD» как четкий сигнал клиенту о переходе к официальной стадии. Помните: без финального одобрения DLD сделка юридически не завершена.





RERA (Real Estate Regulatory Agency)

Регулятор и законодатель правил. Все стандартные формы договоров, включая МOU, исходят от RERA. В сложных переговорах авторитетная фраза: «Это противоречит правилам RERA» – ваш главный козырь для разрешения спора и защиты интересов клиента.





MOU (Memorandum of Understanding)

Ваш основной инструмент для фиксации договоренностей. Подписывая MOU с клиентом, вы юридически закрепляете цену и условия до перехода в DLD.





Title Deed

Конечная цель вашей работы с покупателем. Это электронное свидетельство о собственности, которое клиент получает после регистрации в Dubai Land Department.





Oqood

Ваш ключевой инструмент при работе с первичной недвижимостью. Эта система предварительной регистрации защищает права покупателя на строящийся объект. Объясните клиенту, что именно Oqood является гарантией государственной защиты его инвестиций до момента получения готового Title Deed после сдачи проекта.





Ejari

Обязательный этап для легализации любой аренды. Без зарегистрированного Ejari договор недействителен для получения визы или подключения DEWA. Сделайте онлайн-регистрацию Ejari стандартной услугой для своих арендодателей, и это добавит ценности вашему сервису и избавит клиентов от проблем.





DEWA (Electricity & Water)

Индикатор жизнеспособности объекта. Счета DEWA объективно показывают реальное потребление электричества и воды и подтверждают факт проживания, что полезно при проверке объекта.





Новые термины, набирающие обороты (ваше преимущество в 2025)

Эти термины уже в ходу. Их активное использование в диалоге с клиентами позиционирует вас как эксперта, который идет в ногу с будущим.





DARI (The Digital Real Estate Ecosystem)

Ваш современный союзник в ценообразовании. Когда клиент спрашивает обоснование стоимости, смело апеллируйте к данным DARI. Это условно «официальная» оценка на основе ИИ, анализирующая тысячи сделок. Но помните, что это ориентир, а не догма, и финальную цену все же определяет рынок.





Green Mortgage

Не просто рассказывайте про экологичность, а сразу информируйте покупателя о возможности получить льготную ставку по ипотеке для объектов с высоким рейтингом Al Sa’fat или LEED. Это конкретная финансовая выгода, которая склонит чашу весов в пользу вашего предложения.





Цифровой паспорт здания (платформа Building Intelligence)

Ваш инструмент для прозрачности и доверия. Предлагайте клиенту совместно изучить цифровой паспорт здания. Это продемонстрирует вашу открытость и позволит за считанные минуты проверить историю объекта.





Smart Community

Ваш маркетинговый ход в сделках с новостройками и современными комплексами. При описании технологичности проекта не ограничивайтесь кратким перечнем из электронных замков, видеонаблюдения и Wi-Fi. Раскройте клиенту более значимые преимущества: единое приложение для обслуживания дома, умные парковки, интеллектуальное орошение газонов на территории и т.д.





Digital Twin

Ваш козырь для работы с дорогими лотами и иностранными инвесторами. Используйте цифровые двойники от топ-застройщиков для иммерсивной презентации. Например, клиенту может попробовать «изменить» отделку в реальном времени и, таким образом, вы создадите вовлечение, которое повысит шансы на удаленную продажу.