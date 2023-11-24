Резиденты смогут пользоваться удобствами международного уровня не выходя из дома. В комплексе собственный тренажерный зал, зона барбекю, SPA-центр, игровая площадка, бассейн, футбольное поле, ландшафтные сады. В пешей доступности находятся детский сад Victory Heights Foundation Stage, секция плавания Empire Aquatic. Чуть дальше расположены школа GEMS Founders School и супермаркет Grandiose. Развитая транспортная сеть Azizi Grand удачно расположен вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться до любой точки города. Остановки общественного транспорта Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand находятся в 15 минутах от комплекса. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Функциональные пространства В квартирах организованы общие зоны, где жители могут собраться всей семьей или с друзьями для совместного времяпровождения. В студиях и апартаментах с 1 спальней предусмотрены просторные балконы, а в апартаментах с 2 спальнями – террасы. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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