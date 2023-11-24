ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Azizi Grand

Azizi Grand

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, West Gate Apartments, Uniestate Sports Tower
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 37 м² до 117 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена568 800 AED
от 568 800 AED
от 11 558 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
40%227 520 AED
При оформлении договора
4%22752 AED
При передаче
60%341 280 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Старт продаж1 кв. 2018
ВодоснабжениеЕсть
ФасадНавесной фасад
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 568 800 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа9 км
Магазин800 м

Описание

Современный проект в районе Dubai Sports City. Будьте в центре спортивной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь спокойствием в окружении ландшафтных садов и зеленых насаждений. Комплекс рассчитан на 431 апартамент с 1-2 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами и террасами, откуда открывается вид на живописный горизонт Дубая. Недвижимость идеально подойдет как для семей с детьми, так и для самостоятельного проживания.

Резиденты смогут пользоваться удобствами международного уровня не выходя из дома. В комплексе собственный тренажерный зал, зона барбекю, SPA-центр, игровая площадка, бассейн, футбольное поле, ландшафтные сады. В пешей доступности находятся детский сад Victory Heights Foundation Stage, секция плавания Empire Aquatic. Чуть дальше расположены школа GEMS Founders School и супермаркет Grandiose. Развитая транспортная сеть Azizi Grand удачно расположен вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться до любой точки города. Остановки общественного транспорта Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand находятся в 15 минутах от комплекса. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Функциональные пространства В квартирах организованы общие зоны, где жители могут собраться всей семьей или с друзьями для совместного времяпровождения. В студиях и апартаментах с 1 спальней предусмотрены просторные балконы, а в апартаментах с 2 спальнями – террасы. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 50
568 800 - 823 200
12 843 - 16 444
1 спальня
67 - 96
960 000 - 1 163 200
11 558 - 15 580
2 спальни
102 - 117
1 300 000 - 1 720 800
11 951 - 14 636

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, West Gate Apartments, Uniestate Sports Tower