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Главная - Жилые комплексы - Cove by Imtiaz

Cove by Imtiaz

The Blue, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 39 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 539 894 AEDот 9 462 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%107 979 AED
При оформлении договора
4%21596 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%215 957 AED
При передаче
40%215 957 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Стоимостьот 539 894 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 - 53
539 894 - 656 518
12 345 - 13 644
1 спальня
75 - 92
853 839 - 879 816
9 462 - 11 373
2 спальни
120 - 122
1 235 419 - 1 331 048
10 237 - 10 830

Описание

Откройте для себя новый уровень качества жизни вместе с Cove by Imtiaz. Комплекс, где гармонично сочетаются бассейны, обилие зелени и роскошные интерьеры. Необыкновенная эстетика и гармония пространства создают уют и комфортное проживание, а непревзойденный сервис позволит насладиться простыми радостями жизни. Ключевые особенности — Все апартаменты отличают элегантный дизайн, выполненный в спокойных тонах, полная меблировка и высококачественная техника. — На нижних уровнях расположены беговая дорожка, падел-корт, детский бассейн и игровая зона, барбекю, сад для отдыха и релаксации, большой бассейн с баром и мини-гольф. — На 19 уровне обустроен современный тренажерный зал, сауна и хамам, площадка для йоги у бассейна, просторная лаундж-зона. — На крыше расположен кинотеатр под открытым небом, зона для барбекю, беседки и шезлонги возле infinity-бассейна. Инфраструктура района Dubailand — это масштабный проект, который застраивается жилыми объектами смешанного типа. В сообществе есть все необходимое для комфортной жизни: торговые центры, рестораны, развлекательные комплексы, образовательные учреждения, клиники и больницы. Преимущества расположения Дорога до Dubai Mall занимает 22 минуты, 33 минуты до Palm Jumeirah, 33 минуты до Burj Al Arab и 38 минут до The Walk JBR. До Dubai International Airport 23 минуты на машине, а до нового Al Maktoum International Airport примерно 34 минуты.

Инфраструктура

The Blue, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Кинотеатр
  • Терраса