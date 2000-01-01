Описание

Откройте для себя новый уровень качества жизни вместе с Cove by Imtiaz. Комплекс, где гармонично сочетаются бассейны, обилие зелени и роскошные интерьеры. Необыкновенная эстетика и гармония пространства создают уют и комфортное проживание, а непревзойденный сервис позволит насладиться простыми радостями жизни. Ключевые особенности — Все апартаменты отличают элегантный дизайн, выполненный в спокойных тонах, полная меблировка и высококачественная техника. — На нижних уровнях расположены беговая дорожка, падел-корт, детский бассейн и игровая зона, барбекю, сад для отдыха и релаксации, большой бассейн с баром и мини-гольф. — На 19 уровне обустроен современный тренажерный зал, сауна и хамам, площадка для йоги у бассейна, просторная лаундж-зона. — На крыше расположен кинотеатр под открытым небом, зона для барбекю, беседки и шезлонги возле infinity-бассейна. Инфраструктура района Dubailand — это масштабный проект, который застраивается жилыми объектами смешанного типа. В сообществе есть все необходимое для комфортной жизни: торговые центры, рестораны, развлекательные комплексы, образовательные учреждения, клиники и больницы. Преимущества расположения Дорога до Dubai Mall занимает 22 минуты, 33 минуты до Palm Jumeirah, 33 минуты до Burj Al Arab и 38 минут до The Walk JBR. До Dubai International Airport 23 минуты на машине, а до нового Al Maktoum International Airport примерно 34 минуты.