Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовDistrict Mall Retail by Imtiaz

District Mall Retail by Imtiaz

4/6, Jabal Ali Free Zone Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 40 м² до 55 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 482 748 $от 11 199 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
40 – 55
482 748 – 619 056
11 199 – 11 809
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

District Mall создан вокруг людей, брендов и идей, объединенных общими ценностями. Здесь ритейл становится частью сообщества: привычные места превращаются в любимые ежедневные маршруты, а гастрономические пространства — в точки встреч, общения и обмена идеями. Ключевые особенности - В центре первого этажа размещен открытый длинный общий стол, где можно поработать, пообщаться или просто сделать паузу за чашкой кофе. - Между магазинами предусмотрены места для отдыха и перезагрузки. - В инфраструктуру входят лаунж-зоны для кофе-брейков, коворкинг-бар, мобильные светящиеся кубы-сиденья, обеденные зоны, павильоны для встреч на открытом воздухе, сад со ступенчатой террасой и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 5 минут можно дойти до автобусной остановки, за 10 минут – до станции метро Life Pharmacy. Дорога до Expo City займет 11 минут, до района Dubai Marina – 15 минут, до пляжа Jebel Ali Beach – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
4/6, Jabal Ali Free Zone Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али (Jebel Ali)

Дубай
Jebel Ali – промышленно-логистический центр Дубая с крупнейшим торговым портом региона и свободной экономической зоной.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Магазин350 м
Метро550 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
Подробнее

Новости

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 3
Каталог