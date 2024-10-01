District Mall Retail by Imtiaz

Описание

District Mall создан вокруг людей, брендов и идей, объединенных общими ценностями. Здесь ритейл становится частью сообщества: привычные места превращаются в любимые ежедневные маршруты, а гастрономические пространства — в точки встреч, общения и обмена идеями. Ключевые особенности - В центре первого этажа размещен открытый длинный общий стол, где можно поработать, пообщаться или просто сделать паузу за чашкой кофе. - Между магазинами предусмотрены места для отдыха и перезагрузки. - В инфраструктуру входят лаунж-зоны для кофе-брейков, коворкинг-бар, мобильные светящиеся кубы-сиденья, обеденные зоны, павильоны для встреч на открытом воздухе, сад со ступенчатой террасой и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 5 минут можно дойти до автобусной остановки, за 10 минут – до станции метро Life Pharmacy. Дорога до Expo City займет 11 минут, до района Dubai Marina – 15 минут, до пляжа Jebel Ali Beach – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.