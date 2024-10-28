Джебель-Али

Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.





Развитая инфраструктура:

Супермаркеты: Star City Supermarket, Salam Al Madina Supermarket L.L.C, New PARCO Supermarket, Express Parco supermarket.

Торговые центры: Jebel Ali Mall, Grand Hypermarket Jebel Ali.

Рестораны: White Orchid Restaurant, Kinara by Vikas Khanna, RePUBlik, Bibe' Rooftop.

Образовательные учреждения: Naowa, The Winchester School, Delhi Private School.

Медицинские клиники: Faith Jabal Medical Center-Jebel Ali, Care Plus Medical Center, Anaya Medical Center Branch.





Также есть гольф-поле Jabel Ali Golf Resort и пляж Jabel Ali Beach.





Транспортная доступность:

Вдоль района проходят две главные магистрали города — Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road.





На территории расположены две станции метро — Danube и UAE Exchange. Также развитая сеть автобусных остановок позволяет туристам и жителям без личного транспорта комфортно добираться до любой точки города.





Путь до международного аэропорта Дубай (DXB) составит 25 минут на автомобиле.



