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Джебель-Али

Дубай
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Jebel Ali промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.


Развитая инфраструктура:

  • Супермаркеты: Star City Supermarket, Salam Al Madina Supermarket L.L.C, New PARCO Supermarket, Express Parco supermarket.
  • Торговые центры: Jebel Ali Mall, Grand Hypermarket Jebel Ali.
  • Рестораны: White Orchid Restaurant, Kinara by Vikas Khanna, RePUBlik, Bibe' Rooftop. 
  • Образовательные учреждения: Naowa, The Winchester School, Delhi Private School.
  • Медицинские клиники: Faith Jabal Medical Center-Jebel Ali, Care Plus Medical Center, Anaya Medical Center Branch.


Также есть гольф-поле Jabel Ali Golf Resort и пляж Jabel Ali Beach.


Транспортная доступность:

Вдоль района проходят две главные магистрали города Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road. 


На территории расположены две станции метро — Danube и UAE Exchange. Также развитая сеть автобусных остановок позволяет туристам и жителям без личного транспорта комфортно добираться до любой точки города.


Путь до международного аэропорта Дубай (DXB) составит 25 минут на автомобиле.


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