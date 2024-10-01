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The Archive by Imtiaz

Kappa Acca 2, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 33 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 181 348 $от 4 238 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33
181 348
5 423
1 спальня
55
266 576
4 782
2 спальни
96
422 056
4 390
3 спальни
122
517 359
4 238
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс в DLRC. Уникальное жилое здание The Archive вдохновлено вневременной эстетикой библиотек, переосмысленное в современной архитектуре. Продуманные резиденции сочетают комфорт, функциональность и элегантный дизайн, а благоустроенные открытые пространства гармонично объединяют природу и динамику городской среды. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых тонах. Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - В лобби здания установлена библиотека высотой в 2 этажа со спиральной лестницей, с коллекцией более 10 000 книг. - Резидентам доступны: тренажерный зал, мини-гольф, детская площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, пространство для чтения, библиотека, кинотеатр на открытом воздухе, плавающие беседки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Ain Dubai. За 5 минут можно добраться до района Dubai Academic City, торговых центров Dubai Outlet Mall и Dubai Silicon Mall, за 10-15 минут – до тематического парка IMG World, международной ярмарки Global Village и библиотеки Mohammed Bin Rashid Library. Дорога до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa займет 20 минут. Dubai International Airport находится также в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Kappa Acca 2, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа2 км
Магазин300 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
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