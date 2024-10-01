The Archive by Imtiaz

Описание

Премиальный жилой комплекс в DLRC. Уникальное жилое здание The Archive вдохновлено вневременной эстетикой библиотек, переосмысленное в современной архитектуре. Продуманные резиденции сочетают комфорт, функциональность и элегантный дизайн, а благоустроенные открытые пространства гармонично объединяют природу и динамику городской среды. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых тонах. Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - В лобби здания установлена библиотека высотой в 2 этажа со спиральной лестницей, с коллекцией более 10 000 книг. - Резидентам доступны: тренажерный зал, мини-гольф, детская площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, пространство для чтения, библиотека, кинотеатр на открытом воздухе, плавающие беседки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Ain Dubai. За 5 минут можно добраться до района Dubai Academic City, торговых центров Dubai Outlet Mall и Dubai Silicon Mall, за 10-15 минут – до тематического парка IMG World, международной ярмарки Global Village и библиотеки Mohammed Bin Rashid Library. Дорога до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa займет 20 минут. Dubai International Airport находится также в 20 минутах пути.