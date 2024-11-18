Описание

Бутик-проект средней этажности Inara Residence расположен в перспективном и динамично развивающемся районе Dubai South. Объект ориентирован на спокойный образ жизни в окружении природы, при этом с удобным доступом к ключевым точкам Дубая. Ключевые особенности: – Все апартаменты передаются с полной чистовой отделкой и готовы к заселению. В комплектацию входят современные кухни с встроенной бытовой техникой, сантехника, система «умный дом» с поддержкой Alexa и выделенные парковочные места для резидентов. – Резидентам доступен широкий набор инфраструктуры и зон отдыха, включая бассейны для взрослых и детей, благоустроенные сады и внутренние дворы, лаунж-пространства с водными элементами. – Для активного и социального образа жизни предусмотрены крытый спортивный зал, йога-дек, беговая дорожка на крыше, клубный дом, многофункциональный зал и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Объект имеет прямой выезд на основные автомагистрали, включая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road. До Expo City Dubai можно доехать примерно за 10 минут на автомобиле. Дорога до Jebel Ali, JAFZA и Dubai Marina займет около 20-30 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 35-40 минутах езды. Al Maktoum International Airport – в 15 минутах езды.