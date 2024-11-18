Каталог
Inara Residence

Inara Residence

Paradise Building, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 32 м² до 103 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 173 451 $от 4 195 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32
173 451
5 365
1 спальня
67
299 523
4 441
2 спальни
103
432 947
4 195

Описание

Бутик-проект средней этажности Inara Residence расположен в перспективном и динамично развивающемся районе Dubai South. Объект ориентирован на спокойный образ жизни в окружении природы, при этом с удобным доступом к ключевым точкам Дубая. Ключевые особенности: – Все апартаменты передаются с полной чистовой отделкой и готовы к заселению. В комплектацию входят современные кухни с встроенной бытовой техникой, сантехника, система «умный дом» с поддержкой Alexa и выделенные парковочные места для резидентов. – Резидентам доступен широкий набор инфраструктуры и зон отдыха, включая бассейны для взрослых и детей, благоустроенные сады и внутренние дворы, лаунж-пространства с водными элементами. – Для активного и социального образа жизни предусмотрены крытый спортивный зал, йога-дек, беговая дорожка на крыше, клубный дом, многофункциональный зал и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Объект имеет прямой выезд на основные автомагистрали, включая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road. До Expo City Dubai можно доехать примерно за 10 минут на автомобиле. Дорога до Jebel Ali, JAFZA и Dubai Marina займет около 20-30 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 35-40 минутах езды. Al Maktoum International Airport – в 15 минутах езды.

Локация

На карте
Paradise Building, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа750 м
Магазин700 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

