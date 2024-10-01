Описание

Современный коммерческий проект в Majan, созданный для нового уровня деловой жизни. Премиальные офисные пространства и торговые площади бизнес-центра The Vault объединены в динамичную среду, которая ориентирована на рост и успех. Ключевые особенности - Остекленный фасад и выразительная архитектурная форма формируют узнаваемый облик здания. - Панорамное остекление от пола до потолка наполняет офисы дневным светом, создавая комфортную атмосферу для продуктивной работы. - Инфраструктура комплекса включает: лобби-лаунж, кафе, зона отдыха, буфет, бар, кофейня, пространство для общения и досуга и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed – выехать на него можно за 2 минуты. Дорога до парка развлечений IMG World of Adventures и международной выставки Global Village займет 5 минут, до торговых центров Silicon Central Mall и Dubai Hills Mall – 10-15 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.