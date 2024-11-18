Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовThe Symphony by Imtiaz Retail&Offices

The Symphony by Imtiaz Retail&Offices

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 71 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 680 735 $от 9 529 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовКоммерция, Офис
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
71
680 735
9 529
Брошюра проекта

Описание

Пространство, где бизнес встречается с искусством в гармоничной симфонии возможностей. The Symphony by Imtiaz — многофункциональный комплекс в динамичном районе, объединяющий офисы и коммерческие площади с продуманной инфраструктурой для успешной работы. Проект предлагает современные рабочие зоны, лаунж, ресторан и бар. Среди удобств — студия йоги, переговорные комнаты, зимний сад и террасы для отдыха. В отделке использованы натуральные материалы и премиальные бренды: Bosch, Gessi, Villeroy & Boch, Geberit, Samsung. Преимущества расположения Клубный дом находится в перспективной локации с прямым доступом к ключевым транспортным магистралям. Заповедник Ras Al Khor, деловой центр Business Bay и мост Al Meydan расположены в 10–15 минутах. Дорога до Museum of the Future, Jameel Arts Centre и культовой башни Burj Khalifa займет около 20 минут. Добраться до Dubai Opera, Dubai Mall, Century Mall, Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 25–30 минут. Путь до международного аэропорта Dubai International Airport продлится всего 10 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Спорт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
Item 1 of 1
Каталог