The Symphony by Imtiaz Retail&Offices

Описание

Пространство, где бизнес встречается с искусством в гармоничной симфонии возможностей. The Symphony by Imtiaz — многофункциональный комплекс в динамичном районе, объединяющий офисы и коммерческие площади с продуманной инфраструктурой для успешной работы. Проект предлагает современные рабочие зоны, лаунж, ресторан и бар. Среди удобств — студия йоги, переговорные комнаты, зимний сад и террасы для отдыха. В отделке использованы натуральные материалы и премиальные бренды: Bosch, Gessi, Villeroy & Boch, Geberit, Samsung. Преимущества расположения Клубный дом находится в перспективной локации с прямым доступом к ключевым транспортным магистралям. Заповедник Ras Al Khor, деловой центр Business Bay и мост Al Meydan расположены в 10–15 минутах. Дорога до Museum of the Future, Jameel Arts Centre и культовой башни Burj Khalifa займет около 20 минут. Добраться до Dubai Opera, Dubai Mall, Century Mall, Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 25–30 минут. Путь до международного аэропорта Dubai International Airport продлится всего 10 минут.