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Kore

Luna Residence, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 37 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 184 888 $от 3 231 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
184 888
4 902
1 спальня
62
299 523
4 819
2 спальни
130
422 056
3 231

Описание

Kore by Imtiaz – современный жилой комплекс расположенный в Dubai Land Residence Complex. Проект ориентирован на современный городской образ жизни и включает 351 полностью меблированную резиденцию: студии, квартиры с одной и двумя спальнями. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в спокойной современной палитре: светло-бежевые, кремовые и теплые серые оттенки сочетаются с натуральными древесными фактурами, латунными деталями и мраморными поверхностями. – Резиденции оформлены в фирменной эстетике Imtiaz: светлые пространства, мягкая цветовая палитра, акцент на комфорте и деталях. – В проекте предусмотрены пространства для спорта, восстановления и отдыха, включая тренажерный зал, игровые зоны, комнаты для отдыха и общественные пространства для жителей. Преимущества расположения Комплекс находится между ключевыми магистралями E66 и E611. До Dubai-Al Ain Road можно добраться примерно за 3 минуты, до Academic City – за 5 минут, до Dubai Silicon Oasis – за 5-8 минут. Поездка до Global Village занимает около 10 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – примерно 20-23 минуты, а до международного аэропорта Dubai International – около 22-35 минут в зависимости от трафика.

Локация

На карте
Luna Residence, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand – один из крупнейших районов Дубая с тематическими парками, жилыми кластерами и развлекательной инфраструктурой.
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Транспортная доступность

Море34 км
Школа550 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
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