Описание

Kore by Imtiaz – современный жилой комплекс расположенный в Dubai Land Residence Complex. Проект ориентирован на современный городской образ жизни и включает 351 полностью меблированную резиденцию: студии, квартиры с одной и двумя спальнями. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в спокойной современной палитре: светло-бежевые, кремовые и теплые серые оттенки сочетаются с натуральными древесными фактурами, латунными деталями и мраморными поверхностями. – Резиденции оформлены в фирменной эстетике Imtiaz: светлые пространства, мягкая цветовая палитра, акцент на комфорте и деталях. – В проекте предусмотрены пространства для спорта, восстановления и отдыха, включая тренажерный зал, игровые зоны, комнаты для отдыха и общественные пространства для жителей. Преимущества расположения Комплекс находится между ключевыми магистралями E66 и E611. До Dubai-Al Ain Road можно добраться примерно за 3 минуты, до Academic City – за 5 минут, до Dubai Silicon Oasis – за 5-8 минут. Поездка до Global Village занимает около 10 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – примерно 20-23 минуты, а до международного аэропорта Dubai International – около 22-35 минут в зависимости от трафика.