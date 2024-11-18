Wynwood by Imtiaz

Описание

Оазис спокойствия на берегу Персидского залива. Wynwood — премиальный жилой комплекс, где современный дизайн встречается с природной гармонией. Каждая резиденция создана для ценителей утонченности и сервиса мирового класса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с панорамным остеклением, высокими потолками и системой «Умный дом» с голосовым управлением Alexa. Кухни оборудованы техникой Miele, ванные — сантехникой Gessi, Geberit и Villeroy & Boch. — В интерьере использованы светлое дерево, текстильные фактуры в теплом льняном оттенке и акценты цвета карамели и сливочного бежа. Натуральные материалы создают атмосферу свежести, уюта и визуальной легкости. — Развитая инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, студия йоги, тренажерный зал, джакузи, зону для барбекю, детскую игровую площадку и клубный дом. — Жителям доступны ландшафтные дворы с зеленым подиумом, прогулочные дорожки, обеденные террасы и многоуровневые пространства для отдыха и встреч. Преимущества расположения Проект находится на Dubai Islands с выходом к марине и пляжу. Дорога Beach Club займет 5 минут, до Waterfront Deira — 10 минут. Путь до Downtown Dubai и Burj Khalifa продлится 20 минут, до Dubai Mall и The Dubai Fountain — 20 минут, до DIFC и его художественных галерей — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен в 15 минутах на транспорте.