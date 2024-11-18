Каталог
Wynwood by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 83 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 598 981 $от 6 885 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
83 – 87
598 981 – 639 346
7 204 – 7 313
3 спальни
158
1 088 631
6 885
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис спокойствия на берегу Персидского залива. Wynwood — премиальный жилой комплекс, где современный дизайн встречается с природной гармонией. Каждая резиденция создана для ценителей утонченности и сервиса мирового класса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с панорамным остеклением, высокими потолками и системой «Умный дом» с голосовым управлением Alexa. Кухни оборудованы техникой Miele, ванные — сантехникой Gessi, Geberit и Villeroy & Boch. — В интерьере использованы светлое дерево, текстильные фактуры в теплом льняном оттенке и акценты цвета карамели и сливочного бежа. Натуральные материалы создают атмосферу свежести, уюта и визуальной легкости. — Развитая инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, студия йоги, тренажерный зал, джакузи, зону для барбекю, детскую игровую площадку и клубный дом. — Жителям доступны ландшафтные дворы с зеленым подиумом, прогулочные дорожки, обеденные террасы и многоуровневые пространства для отдыха и встреч. Преимущества расположения Проект находится на Dubai Islands с выходом к марине и пляжу. Дорога Beach Club займет 5 минут, до Waterfront Deira — 10 минут. Путь до Downtown Dubai и Burj Khalifa продлится 20 минут, до Dubai Mall и The Dubai Fountain — 20 минут, до DIFC и его художественных галерей — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен в 15 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Магазин1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Каталог