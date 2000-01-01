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Главная - Жилые комплексы - Electra by Acube

Electra by Acube

2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Acube Real Estate Development
Площадь
от 37 м² до 159 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 713 499 AEDот 15 983 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%142 700 AED
При оформлении договора
4%28540 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%356 749 AED
При передаче
30%214 050 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 48
713 499 - 893 584
18 570 - 18 836
1 спальня
68 - 83
1 100 255 - 1 333 522
15 983 - 16 020
2 спальни
101 - 159
1 662 253 - 2 628 001
16 306 - 16 494

Описание

Современный жилой комплекс будет располагаться в популярном районе JVC. Название комплекса вдохновлено звездой Электра из созвездия Тельца. Архитектура здания олицетворяет некий символ сияния и величия. Неповторимый вид из панорамных окон на огромное гольф-поле и городской пейзаж создадут идеальную атмосферу. Здесь вы сможете найти все, что нужно для комфортной и активной жизни: современный дизайн, функциональность и гармонию. Ключевые особенности — Отличительной чертой комплекса является его приверженность инновациям и технологиям. Каждая квартира оснащена функцией «Умный дом», благодаря которой жильцы смогут контролировать освещение, регулировку температуры и систему безопасности. — Роскошные интерьеры и внимание к деталям не оставят равнодушными даже самых притязательных клиентов. — Основная привлекательность жилого комплекса заключается в эксклюзивном образе жизни. Жильцы смогут наслаждаться частным бассейном, аквапарком, террасой на крыше, тренажерным залом, баней и сауной, джакузи, собственным кинотеатром и детскими зонами. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — популярный район, привлекающий как молодежь, так и семьи с детьми. Здесь современная городская инфраструктура граничит с естественной природной гармонией. Расположенный среди яркой зелени, JVC предлагает спокойный отдых от шумной городской жизни и в то же время обеспечивает легкий доступ к знаковым достопримечательностям Дубая. В пяти минутах от комплекса находятся известные торговые центры Circle Mall, Dubai Hills Mall, Al Barsha Mall. В 10-15 минутах располагаются школы JSS International School, Sunmarke School, Gems Founders School. Также за 15-20 минут можно добраться до больниц и частных клиник: Saudi German Hospital, Emirates Hospital Day Surgery, Mediclinic Parkview Hospital. Преимущество расположения Жилой комплекс Electra расположен между основными дорогами Дубая: Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с остальной частью эмирата. До популярного торгового центра Dubai Mall можно добраться за 20 минут. The Palm Jumeirah и Dubai Marina находятся от комплекса в 19 минутах. Дорога до Dubai International Airport займет 27 минут.

Инфраструктура

На карте
2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море12 км
Средняя школа7 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Переговорная