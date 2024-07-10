Каталог
Дата: 10.07.2024
от 10.07.2024 12:47

Застройщик Acube дарит выгодные условия оплаты для проекта Electra

Уникальное предложение по рассрочке от застройщика Acube для проекта Electra — выплаты по 1% в течение 25 месяцев. Подробная информация доступна на странице проекта.

Для апартаментов с одной спальней действует скидка от 2% до 5% в зависимости от выбранного плана оплаты.


Полностью меблированные апартаменты с удобным планом оплаты ждут вас! Не упустите шанс стать владельцем шикарных апартаментов по выгодной цене.

Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻

  1. Electra by Acube
    Electra by Acube
    2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2027
    ЗастройщикAcube Real Estate Development
    Площадьот 48 м² до 159 м²
    Первый взнос20%
    от 267 449 $от 4 719 $/м²
