Застройщик Acube дарит выгодные условия оплаты для проекта Electra

Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикAcube Real Estate Development
Площадьот 48 м² до 159 м²
Первый взнос20%
Уникальное предложение по рассрочке от застройщика Acube для проекта Electra — выплаты по 1% в течение 25 месяцев. Подробная информация доступна на странице проекта.
Для апартаментов с одной спальней действует скидка от 2% до 5% в зависимости от выбранного плана оплаты.
Полностью меблированные апартаменты с удобным планом оплаты ждут вас! Не упустите шанс стать владельцем шикарных апартаментов по выгодной цене.
Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻