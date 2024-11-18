Electra by Acube

Описание

Современный жилой комплекс будет располагаться в популярном районе JVC. Название комплекса вдохновлено звездой Электра из созвездия Тельца. Архитектура здания олицетворяет некий символ сияния и величия. Неповторимый вид из панорамных окон на огромное гольф-поле и городской пейзаж создадут идеальную атмосферу. Здесь вы сможете найти все, что нужно для комфортной и активной жизни: современный дизайн, функциональность и гармонию. Ключевые особенности — Отличительной чертой комплекса является его приверженность инновациям и технологиям. Каждая квартира оснащена функцией «Умный дом», благодаря которой жильцы смогут контролировать освещение, регулировку температуры и систему безопасности. — Роскошные интерьеры и внимание к деталям не оставят равнодушными даже самых притязательных клиентов. — Основная привлекательность жилого комплекса заключается в эксклюзивном образе жизни. Жильцы смогут наслаждаться частным бассейном, аквапарком, террасой на крыше, тренажерным залом, баней и сауной, джакузи, собственным кинотеатром и детскими зонами. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — популярный район, привлекающий как молодежь, так и семьи с детьми. Здесь современная городская инфраструктура граничит с естественной природной гармонией. Расположенный среди яркой зелени, JVC предлагает спокойный отдых от шумной городской жизни и в то же время обеспечивает легкий доступ к знаковым достопримечательностям Дубая. В пяти минутах от комплекса находятся известные торговые центры Circle Mall, Dubai Hills Mall, Al Barsha Mall. В 10-15 минутах располагаются школы JSS International School, Sunmarke School, Gems Founders School. Также за 15-20 минут можно добраться до больниц и частных клиник: Saudi German Hospital, Emirates Hospital Day Surgery, Mediclinic Parkview Hospital. Преимущество расположения Жилой комплекс Electra расположен между основными дорогами Дубая: Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с остальной частью эмирата. До популярного торгового центра Dubai Mall можно добраться за 20 минут. The Palm Jumeirah и Dubai Marina находятся от комплекса в 19 минутах. Дорога до Dubai International Airport займет 27 минут.