Electra by Acube

2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 16
Застройщик
Acube Real Estate Development
Площадь
от 48 м² до 159 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 267 449 $от 4 719 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
25 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  Застройщик Acube дарит выгодные условия оплаты для проекта Electra

    Застройщик Acube дарит выгодные условия оплаты для проекта Electra

    Беспрецедентные условия рассрочки: выплаты по 1% в течение 25 месяцев
    
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
48
267 449
5 558
1 спальня
82 – 83
395 154 – 396 809
4 763 – 4 767
2 спальни
102 – 159
491 045 – 751 851
4 719 – 4 814
3 спальни
157
758 362 – 758 824
4 807 – 4 810

Описание

Современный жилой комплекс будет располагаться в популярном районе JVC. Название комплекса вдохновлено звездой Электра из созвездия Тельца. Архитектура здания олицетворяет некий символ сияния и величия. Неповторимый вид из панорамных окон на огромное гольф-поле и городской пейзаж создадут идеальную атмосферу. Здесь вы сможете найти все, что нужно для комфортной и активной жизни: современный дизайн, функциональность и гармонию. Ключевые особенности — Отличительной чертой комплекса является его приверженность инновациям и технологиям. Каждая квартира оснащена функцией «Умный дом», благодаря которой жильцы смогут контролировать освещение, регулировку температуры и систему безопасности. — Роскошные интерьеры и внимание к деталям не оставят равнодушными даже самых притязательных клиентов. — Основная привлекательность жилого комплекса заключается в эксклюзивном образе жизни. Жильцы смогут наслаждаться частным бассейном, аквапарком, террасой на крыше, тренажерным залом, баней и сауной, джакузи, собственным кинотеатром и детскими зонами. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — популярный район, привлекающий как молодежь, так и семьи с детьми. Здесь современная городская инфраструктура граничит с естественной природной гармонией. Расположенный среди яркой зелени, JVC предлагает спокойный отдых от шумной городской жизни и в то же время обеспечивает легкий доступ к знаковым достопримечательностям Дубая. В пяти минутах от комплекса находятся известные торговые центры Circle Mall, Dubai Hills Mall, Al Barsha Mall. В 10-15 минутах располагаются школы JSS International School, Sunmarke School, Gems Founders School. Также за 15-20 минут можно добраться до больниц и частных клиник: Saudi German Hospital, Emirates Hospital Day Surgery, Mediclinic Parkview Hospital. Преимущество расположения Жилой комплекс Electra расположен между основными дорогами Дубая: Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с остальной частью эмирата. До популярного торгового центра Dubai Mall можно добраться за 20 минут. The Palm Jumeirah и Dubai Marina находятся от комплекса в 19 минутах. Дорога до Dubai International Airport займет 27 минут.

Локация

На карте
2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.


Транспортная доступность

Море12 км
Школа7 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Каталог