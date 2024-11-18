Каталог
Dubai Harbour Residences by H&H

99/12, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 189 м² до 267 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 951 985 $от 9 827 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
189 – 267
1 951 985 – 3 769 754
10 315 – 14 114
3 спальни
249 – 254
2 449 438 – 2 643 421
9 827 – 10 385
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс от архитектурного бюро Nikken Sekkei на берегу Персидского залива. Dubai Harbour Residence предлагает эксклюзивный образ жизни в самом сердце района Dubai Harbour. Современные формы и просторные террасы создают ощущение парения над водой, обеспечивая неповторимый прибрежный образ жизни. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена в глубоких синих и белоснежных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории жилого комплекса доступны: infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, оздоровительный центр, сауна, салон красоты, частный пляж. - Для всех резидентов предоставляется доступ к частному пляжу и кафе на территории. Инфраструктура района Dubai Harbour — самая большая гавань между известными островами Bluewaters и Palm Jumeirah. Здесь преобладает находится современный круизный терминал площадью 120 000 кв.м. В течение 10-15 минут можно добраться до школ Jumeirah International Nurseries, Redwood Montessori Nursery, School of Arts and Science, до медицинских клиник King’s Marina Medical Centre, Dubai Marina Clinics, Medcare Medical Centre и торговых центров Nakheel Mall, Trident Grand Mall, Park Central LLC. Особенности расположения Новый автомобильный мост Dubai Harbour Bridge обеспечивает выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до основных достопримечательностей — Jumeirah Mosque, Museum of the Future, Dubai Frame, Burj Khalifa — займет 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.

Локация

99/12, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Терраса
  • Набережная

Новости

