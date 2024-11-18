Dubai Harbour Residences by H&H

Описание

Элегантный жилой комплекс от архитектурного бюро Nikken Sekkei на берегу Персидского залива. Dubai Harbour Residence предлагает эксклюзивный образ жизни в самом сердце района Dubai Harbour. Современные формы и просторные террасы создают ощущение парения над водой, обеспечивая неповторимый прибрежный образ жизни. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена в глубоких синих и белоснежных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории жилого комплекса доступны: infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, оздоровительный центр, сауна, салон красоты, частный пляж. - Для всех резидентов предоставляется доступ к частному пляжу и кафе на территории. Инфраструктура района Dubai Harbour — самая большая гавань между известными островами Bluewaters и Palm Jumeirah. Здесь преобладает находится современный круизный терминал площадью 120 000 кв.м. В течение 10-15 минут можно добраться до школ Jumeirah International Nurseries, Redwood Montessori Nursery, School of Arts and Science, до медицинских клиник King’s Marina Medical Centre, Dubai Marina Clinics, Medcare Medical Centre и торговых центров Nakheel Mall, Trident Grand Mall, Park Central LLC. Особенности расположения Новый автомобильный мост Dubai Harbour Bridge обеспечивает выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до основных достопримечательностей — Jumeirah Mosque, Museum of the Future, Dubai Frame, Burj Khalifa — займет 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.