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Tabeer Development

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Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.


Преимущества Tabeer Developments:

- Безупречное качество;

- Инновационный подход;

- Устойчивые технологии;

- Развитая инфраструктура.


Tabeer Developments — создание жилых комплексов, обеспечивающих высокое качество жизни и выгодные инвестиции.



2 предложения
48 Parkside by Tabeer
48 Parkside by Tabeer
2/1E, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2025
ЗастройщикTabeer Development
Площадьот 122 м² до 144 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 122 м²от 1 898 048 AED
3 спальниот 134 м²от 1 922 958 AED
от 1 898 048 AEDот 14 344 AED/м²
99 Parkplace by Tabeer
99 Parkplace by Tabeer
104/2, 16 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикTabeer Development
Площадьот 68 м² до 139 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 68 м²от 1 111 099 AED
2 спальниот 120 м²от 1 640 998 AED
от 1 111 099 AEDот 13 311 AED/м²
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