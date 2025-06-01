Tabeer Development

Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2025
ЗастройщикTabeer Development
Площадьот 122 м² до 144 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 122 м²от 1 898 048 AED
3 спальниот 134 м²от 1 922 958 AED
Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
Преимущества Tabeer Developments:
- Безупречное качество;
- Инновационный подход;
- Устойчивые технологии;
- Развитая инфраструктура.
Tabeer Developments — создание жилых комплексов, обеспечивающих высокое качество жизни и выгодные инвестиции.